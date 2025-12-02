Aceleran en el Congreso

Comenzó diciembre, con su sabor a festejo. Ya están cerca las vacaciones navideñas… y en el Congreso lo saben.

Según nos enteramos, vienen dos semanas intensas de reuniones, negociación y forzosamente, la aprobación del Presupuesto 2026. Desde ayer comenzaron las mesas de análisis que encabeza la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, y la verdad es que no se esperan muchos reacomodos en la propuesta presupuestal que envió el gobernador Pablo Lemus.

De hecho, quienes encabezan las negociaciones consideran que el presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el 17 de diciembre.

Coincidentemente, el Congreso tiene proyectado su periodo vacacional del 19 de diciembre y hasta el 14 de enero del año entrante.

***

Por cierto, y hablando del Congreso, ¿qué pasa con la reforma al Poder Judicial?

En el grupo parlamentario de Morena se insiste en que esta reforma tiene que ser aprobada antes de que termine el año, pero parece que en la bancada de Movimiento Ciudadano, si bien reconocen que aprobar la reforma es una obligación, la prisa les parece muy mala consejera; incluso el coordinador de los diputados naranjas, José Luis Tostado, está manejando la versión de que convendría separar la elección judicial de la jornada electoral de junio de 2027.

Con esto, se abre un nuevo frente de discusión y vamos a ver qué pasa.

***

Y hay otros asuntos pendientes en las últimas dos semanas de trabajo legislativo, y uno de éstos es la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Quién ha sido auditor desde el sexenio del desaparecido Aristóteles Sandoval, Jorge Ortiz, se registró para contender por el cargo porque la ley le permite un periodo más, y aunque en días pasados el mismo gobernador Pablo Lemus habló de la necesidad de un cambio, parece que al actual auditor se le están alineando los planetas… su periodo concluye el 14 de diciembre y ya se estaba haciendo a la idea de cobrar la quincena en otra parte, pero a lo mejor su estancia en la ASEJ se extiende algunos años más.