¿Por qué el gol es motivo de euforia?

El futbol es deporte y juego al mismo tiempo, y quizá por eso despierta una emoción tan intensa. Hay disciplinas de precisión, como el tiro con arco; otras de reto físico, como el salto de altura; y otras de belleza y armonía, como los clavados o la gimnasia. Todos los deportes movilizan emociones: admiración, tensión, orgullo, miedo a perder, deseo de triunfo. Pero pocos reúnen tantos elementos humanos como el futbol.

Desde la antigüedad, los grandes espectáculos colectivos han girado en torno al enfrentamiento entre fuerzas opuestas. Los juegos panhelénicos, el pancracio griego y los combates de gladiadores en Roma atraían multitudes porque contenían una pregunta que nunca pierde vigencia: ¿quién vencerá? Allí aparece la incertidumbre, ese hilo invisible que mantiene al espectador suspendido entre la esperanza y el temor.

En el futbol esa oposición se vuelve todavía más poderosa porque cada equipo representa algo más que once jugadores. Representa una ciudad, una familia, una escuela, un barrio, una región o una nación. La camiseta deja de ser de tela: se transforma en emblema. Quien la porta siente que algo propio está en juego. La antigua identidad tribal, que unía a los seres humanos frente a otros grupos, encuentra en este deporte una forma moderna, civilizada y ritual de expresarse.

Por eso un partido no se vive solamente con la inteligencia pensante. Se vive con el cuerpo entero. Se grita, se sufre, se abraza, se discute, se contienen las lágrimas y se hacen promesas que duran lo que dura una jugada. El futbol convoca además a la familia y a los amigos; se reúnen alrededor de una mesa, una bebida, una comida, una pantalla. Durante noventa minutos se construye una pequeña comunidad de afectos, nervios y lealtades.

La cúspide de ese ritual es el gol. Y su fuerza nace, sobre todo, de su escasez. En otros deportes el marcador cambia constantemente; en el futbol pueden pasar muchos minutos de lucha, dominio y esfuerzo sin que nada se resuelva, incluso terminar cero a cero. Por eso, cuando finalmente cae un gol, no llega solo una anotación: llega una liberación. En un segundo se descargan la espera, la angustia, la expectativa y el deseo de pertenecer.

El grito del gol es una explosión colectiva. Se abraza incluso a los desconocidos de al lado, se salta, se ríe, se llora, se pierde por un momento la compostura. Es como si una multitud respirara al mismo tiempo. Y cuando el triunfo llega, la celebración puede convertirse en fiesta popular, especialmente en lugares donde el futbol forma parte de la memoria y del orgullo colectivo. Como plazas y glorietas.

El futbol no elimina los conflictos de la vida, pero les ofrece un escenario simbólico: una batalla sin fusiles ni espadas, donde la pasión puede convertirse en juego, estrategia, talento y encuentro humano. Por eso el gol no es solamente un punto en el marcador. Es el instante en que una multitud siente que su esperanza encontró, por fin, una puerta abierta para desahogarse con todo lo que se tiene.

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