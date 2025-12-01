Cambios en el Gobierno

En el Servicio Estatal Tributario (SET) no andan precisamente para presumir. Los resultados fueron suficientes, nos cuentan, para que el gobernador agradeciera los servicios de Dahely Desireé Carranza, quien al frente del organismo logró la “hazaña” de dejar al SET en modo de nado sincronizado… pero sin movimiento. ¿Qué tal?

Aunque es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública, el Servicio pasó un año entero nadando de muertito. Tanto, que hasta los diputados lo exhibieron en la Glosa la semana pasada: ingresos propios casi sin despegar y un “SAT jalisciense” que se quedó más en decreto que en realidad.

Ahora, quien llegue tendrá que hacer magia: recuperar el año perdido, sacudir la burocracia y demostrar que el SET puede hacer algo más que flotar.

***

En Tlaquepaque, el único departamento que no conoce la palabra “estabilidad” parece ser el gabinete de la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura. Allá, las sillas de los secretarios traen ruedas… pero de fuga. La semana pasada quien aplicó la graciosa huida fue José Ariel Ruiz Corral, titular de la Secretaría de Planificación, Análisis y Gestión Urbana, quien se despidió discretamente, casi sin hacer olas, como si fuera tradición local.

Es el segundo movimiento en lo que va de la administración, porque el primero lo inauguró en septiembre pasado el comisario Marco Antonio Castañeda, quien dejó el cargo por esos “motivos personales” que en la política significan todo… y nada.

A su lugar llegó Mario Silva Orozco, antes tercero al mando, ahora tercero en intentar que la silla no lo expulse.

***

La FIL arrancó este año como si regalara milagros en cada stand: en apenas dos días, la Expo luce tan llena que uno sospecha que las estaciones Juárez y Guadalajara Centro del Tren Ligero se mudaron a los pasillos. ¡Éxito total!

Ahí va la gente, avanzando en modo “paso hormiga”, metiendo la barriga y los brazos para deslizarse entre la marea lectora.

Pero qué bonito es ver que la fiebre lectora pega fuerte. Si la tendencia sigue, la Feria podría romper-otra vez-su propio récord. Desde el año pasado se olfateaba el millón de visitantes. Y con este arranque, la pregunta no es si lo alcanzará… sino cuántos cientos de miles va a superar.