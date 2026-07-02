Por favor, ¡dejen el celular!

Como podemos percatarnos, en las explosivas y llenas de júbilo manifestaciones de alegría provocadas por los resultados de la selección de México en el Mundial de futbol -como sucedió el martes con el triunfo ante Ecuador- en los estadios y en las calles los aficionados la gente recurre a los teléfonos celulares para dejar testimonio en video de la euforia que se vive y conservar las selfies como prueba de que fueron testigos de este jolgorio futbolero. Los móviles se han convertido en un valioso instrumento para ese motivo y prácticamente en un artículo “primera necesidad” en nuestras vidas.

Sin embargo, los celulares, además del servicio de comunicación directa e inmediata que nos proporcionan, cumplen con otras funciones como de navegación, mapas, entretenimiento, agenda, reproductor de música, calculadora, archivero, apoyo financiero, etc., pero a la vez son un riesgo de distracción en nuestra vida cotidiana que muchas veces nos aísla de nuestras responsabilidades de trabajo, familiares, escolares y sociales. Y hablando precisamente de uno de estos últimos renglones, en 114 países en el mundo -el 58 por ciento- tienen restricciones en el uso de celulares en las aulas escolares, bajo el argumento que es un factor de distracción que mina el aprendizaje. Hay países como Nueva Zelanda, los Países Bajos y Francia, en donde el acceso y uso de los teléfonos está prohibido totalmente en los centros escolares; China, Italia y Dinamarca, limitan su uso o el acceso a ciertas aplicaciones, mientras que en Alemania y en Argentina, queda a discreción de las provincias sus limitaciones.

Aqui en Mexico, ya hay algunas normas estatales sobre las limitaciones de uso de celulares en las escuelas, y en la actualidad ya son 11 los estados -Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Querétaro, Guerrero y Morelos- en donde hay ciertas limitaciones para que puedan operar en las aulas y ya hay propuestas para legislar a nivel federal.

En lo que se refiere al uso de celulares en la vida social, los móviles han transformado nuestras vidas y han provocado una revolución en cómo nos comunicamos, aprendemos, trabajamos y nos relacionamos. Pero a la vez nos han traído un daño irreversible -a toda la humanidad- a las relaciones interpersonales, que nos alejan de la sociedad y nos aíslan del mundo que nos rodea. Con mucha frecuencia hay una escena que se ha vuelto cotidiana en nuestras casas, centros de trabajo, restaurantes, etc., en donde cada persona está “metida” -en muchas ocasiones innecesariamente- con su teléfono en la mano -viendo las novedades en las redes sociales-, mientras que la vida sigue su curso sólo entre el murmullo del medio ambiente y la incomunicación total. Por favor -si nos es necesario- ¡dejen el celular!

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net