Por esa producción crece espectáculo de youtubers

Ante un adversario de esa talla, gana cualquiera en el boxeo profesional. Jaime Munguía exhibió tal corpulencia que su oponente se observaba pequeño. Disputaron el campeonato mundial súpermediano AMB, el sábado en Las Vegas, entonces propiedad de Armando Reséndiz, originario de Rincón de Guayabitos, Nayarit.

Por esa ruta continuarán las victorias para el tijuanense, una escuela que fundó Saúl "Canelo" Alvarez, la que socorrió a youtubers por el aburrimiento de los aficionados, quienes con la tecnología de vanguardia en sus manos, exigen entretenimiento, son quienes pagan las bolsas de estas producciones, buenas ganancias para los atrevidos que se calzan los guantes de boxeo, les parece divertido poner en predicamento su integridad física.

Jaime Munguía entusiasmó poco o nada a los aficionados mexicanos que siguieron este encuentro, mantiene los mismos vicios, lanza el jab y baja el puño derecho, envía un derechazo y la izquierda copia, lo desprotege, queda indefenso. A Reséndiz, 19-3, 11 nocauts, 1.70 metros de estatura, no le alcanzó la pegada para mover al mastodonte, 48-2, 35 nocauts favorables, 1.83 metros de estatura, menos para inquietarlo. Le envió el repertorio que un oponente con punch lo habría enviado a la lona. De ahí que su esquina le aconsejó que mantuviera la guardia cerradita, la estrategia de siempre, que también le impartió a Oscar Valdez, y cómo le fue.

Munguía está a un paso de convertirse en boxeador calador, decían los managers hasta los años 1980, vender su experiencia para probar a nuevos talentos, observar si tienen la calidad y el temperamento para continuar en ascenso. El flamante campeón mundial AMB, así se haría del más capital posible.

La estelar de esta cartelera presentada en T-Mobile Arena, Gilberto "Zurdo" Ramírez, mazatleco, arriesgó los campeonatos mundiales crucero AMB y OMB, ante el estadounidense David Benavidez, convocó la taquilla que se planeó, la marca "Canelo" debe recibir parte de esas ganancias, los estelares se aprovecharon, por años, de la popularidad del boxeador tapatío, lo retaron aún en sueños, una fortuna en publicidad, que crecerá mientras el tapatío se mantenga activo, la que se vio reflejada en este negocio.

Que tabule Alvarez, e informe a Benavidez y "Zurdo" Ramírez para que le hagan llegar lo que le pertenece. Recibiría una formidable suma.

Benavidez es boxeador pedestre, estadounidense que anuncian como "Monstruo mexicano", estrategia para que el público mexicano estadounidense lo convierta en su favorito, aficionados que hicieron multimillonario en dólares a "Canelo". Ojalá le funcione a Benavidez, se ha esforzado por sacarse también esa lotería.

"Zurdo" Ramírez parece que se comprometió para cobrar la bolsa. Inofensivo, se convirtió en costal de entrenamiento del estadounidense, perdió por nocaut en el sexto round. Pelea de medio pelo. Es lo que hay en el boxeo profesional... Y por ahí estaré atisbando.