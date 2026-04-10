Polémica por foro revela “caja chica” de Guadalajara

Guadalajara entregó sólo 28 mil pesos al ciudadano Alejandro Díaz Puig para pagar “una microcirugía reconstructiva” tras sufrir una negligencia médica en la Cruz Verde tapatía, pero aprobó 400 mil pesos de subsidio al Congreso de Masculinidades en el Santuario de los Mártires.

El Gobierno tapatío dispone de una “caja chica” para otorgar subsidios y ayudas sociales que deben solicitarse directamente a la alcaldesa Verónica Delgadillo a través de un escrito en oficialía de partes.

De allí salió el dinero para la cirugía del ciudadano que refiero y para apoyar al Congreso de Masculinidades Fearless Congress 2026 en el Santuario de los Mártires, organizado por miembros de la Iglesia Católica.

Los apoyos se entregan vía el Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales, un órgano presidido y controlado por Bernardo Fernández, jefe de Gabinete tapatío.

Las reglas de operación 2026 para otorgar los apoyos indican que existen tres modalidades que se derivan de las partidas 441, 445 y 439: Ayudas Sociales a Personas, Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro y Otros Subsidios.

El único requisito es que, en la primera partida, exista una necesidad extraordinaria del ciudadano; y en la segunda y tercera, que el proyecto esté vinculado al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Vigente (un requisito con un amplio margen de interpretación).

El dinero disponible para los apoyos está “sujeto a la suficiencia presupuestal” de cada partida, por lo que no hay un tope.

El año pasado se entregaron 44.8 mdp en apoyos vía este Comité a 109 personas físicas y morales, según datos de transparencia.

La mitad de ese recurso se destinó a la empresa que organiza el Festival GDL Luz (22 mdp) y a eventos como el Festival de Cine en Guadalajara (6 mdp); el espectáculo cultural Les Girafes (4 mdp); el Festival Internacional del Mariachi (2 mdp), Talend Land (2 mdp) y la FIL GDL (1.5 mdp), entre otros.

También se otorgaron 300 mil pesos para llevar a cabo la Judea 2025 organizada por Fundación Proyecto Kalos.

En Ayudas Sociales, se destinaron apoyos de 7 mil pesos a cada una de las 75 personas afectadas se destinaron 75 apoyos de 7 mil pesos a 75 personas afectadas por las lluvias del 28 de junio del año pasado en las Colonias San Carlos, San Andrés y Dean.

Comparto la lista completa en mis redes (@jnlomeli)

Los apoyos para personas y asociaciones son muy dispares, porque las reglas de operación indican que las Ayudas Sociales a Personas tienen un tope de apoyo de 53 mil pesos. No así los otros tipos de apoyo que, como vemos, pueden rondar los 22 mdp.

El Comité tiene nueve integrantes con derecho a voto: Presidencia o su representante, en este caso el Jefe de Gabinete; una persona del Ayuntamiento nombrada por la alcaldesa; dos regidores; Tesorería; Secretaría Técnica y tres ciudadanos.

Por su composición, la presidencia tiene cuatro votos seguros del Comité, sólo necesita uno adicional para obtener la mayoría que le da el control de facto.

Guadalajara negó el subsidio al Fearless Congress, pero los documentos que referí en mi columna de ayer demostraron que sí hubo una sesión del Comité para entregarle un apoyo de 400 mil pesos.

La asimetría entre apoyos a ciudadanos y asociaciones, sumada a un mecanismo de decisión centralizado, convierte al Comité en un instrumento de relación y control político a cargo del Jefe de Gabinete. Es urgente revisar el modelo que, como hemos visto, no siempre prioriza a los que más lo necesitan.