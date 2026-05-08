Planter, año 1

A juzgar por las reacciones luego de su primer informe de actividades del martes pasado, Karla Planter tiene un balance positivo en lo logrado en sus primeros doce meses al frente de la rectoría general de la Universidad de Guadalajara.

Hubo coincidencia en destacar el que parece será uno de sus proyectos emblemá ticos: el inicio de la creación en Puerto Vallarta, de la Red de Hospitales Civiles en las distintas regiones de la entidad, que, con el apoyo del Gobierno estatal, replicará y evolucionará el modelo de hospitales-escuela que se hace en los actuales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara. Con ello se busca, dijo, mejorar la formación de los futuros médicos, aumentar cuantitativa y cualitativamente la investigación e incidir en una mejora en la atención de los servicios de salud en la entidad.

Me pareció acertado, y eso lo podrían emular otros funcionarios en sus informes, que hubiera retomado y expuesto en su primer mensaje de rendición de cuentas, partes de su discurso de toma de posesión, para recordar metas y compromisos, tanto del tema de la Red de Hospitales-Escuela, como, entre otros, su nueva política de cuidados de la comunidad universitaria y las acciones para eficientar las tareas sustantivas de la Universidad, para luego detallar los programas de apoyo para la investigación y la vinculación productiva de investigadores e investigadoras, y esbozar todos los retos que se enfrentan ya en las aulas por la irrupción de la inteligencia artificial y los obligados cambios que eso implica en los procesos y rutinas de aprendizaje y docencia.

Habrá que destacar también que, en su primer año, la primera mujer que ocupa la rectoría de la Universidad de Guadalajara, no ha tenido mayores sobresaltos en su relación con los actores políticos tanto al interior como al exterior de la máxima casa de estudios del Estado. Mesura y tino que se reflejó en el hecho de volver al Paraninfo universitario y dejar los tumultos y el derroche del Auditorio Telmex para rendir su informe.

Lo que habrá que decir es que este buen arranque, no alcanzó a repercutir en una mejor evaluación de la UdeG en los rankings internacionales de la calidad educativa de las Universidades. Por ejemplo, en el QS World University Ranking 2026, la UdeG volvió a aparecer en el rango 1001-1200, por debajo de las mejores evaluadas universidades latinoamericanas, como la de Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, de Brasil; y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Debajo también de la UNAM y el TEC, que en México son las de mejor puntaje. En el top 3 del mundo repitió en el primer lugar el MIT, el Imperial College London y Stanford.

Hace un año, esa posición fue el punto de partida de la rectora Planter. Habrá que ver si mantiene el ritmo y el rumbo y eso se refleja con la aparición de la máxima universidad pública de Jalisco en una mejor posición en las próximas mediciones internacionales.