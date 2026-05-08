Mientras en el gobierno juran, prometen y casi firman ante notario que el adelanto de las vacaciones “no tiene nada que ver” con el Mundial que iniciará el 11 de junio, la SEP ya aplicó la táctica más ofensiva del sexenio: sacar a los estudiantes de la cancha antes del silbatazo inicial.

El secretario Mario Delgado confirmó que las clases terminarán el 5 de junio, aunque habrá labores administrativas hasta el 12, porque siempre debe existir alguien fingiendo normalidad burocrática mientras México entero grita “¡goooool!”.

El Consejo Técnico volverá el 10 de agosto y el nuevo ciclo arrancará hasta el 31. Traducción: casi tres meses de vacaciones para los alumnos. Una hazaña que ni los sindicatos más creativos habían conseguido.

Oficialmente, dicen que es para “atender pendientes”. Claro. Y uno creyendo que la educación pública jamás haría una chilena al calendario por un balón. ¡Bendito Mundial!, dirán millones de chamacos, mientras esconden la mochila hasta septiembre.

* * *

La Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación bateó casi 700 amparos y confirmó que únicamente podrán contender mujeres indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual en la elección por Zapopan en 2027.

Traducido al lenguaje terrenal: la tómbola política se redujo bastante y más de uno en los partidos ya comenzó a sudar frío revisando currículums, genealogías y hasta certificados médicos. Las magistradas defendieron la medida como justicia histórica y acción afirmativa; mientras los opositores la ven como un sudoku jurídico con perspectiva de género.

Mientras tanto, varios aspirantes tradicionales descubrieron que la inclusión también puede dejar gente fuera. Aun así, falta la última tanda en la Sala Superior, donde seguramente más de algún suspirante llegará rezando, litigando… y buscando un milagro electoral.

* * *

Mientras en el Congreso de Jalisco las leyes secundarias de Transparencia siguen empolvándose entre comisiones y acuerdos políticos que nunca llegan, la diputada Gabriela Cárdenas decidió meter presión pública al tema. Y no es casualidad. En medio de escándalos nacionales por opacidad y manejo discrecional de información, en Jalisco empieza a crecer la preocupación de que la llamada nueva Agencia de Transparencia nazca incompleta, débil o, peor aún, diseñada a conveniencia de algunos grupos políticos.

Cuentan en los pasillos legislativos que el mensaje de la emecista también llevaba destinatario para la bancada guinda. Aunque respaldó el llamado del gobernador Pablo Lemus para sacar adelante el nuevo marco normativo, puso el dedo en una incomodidad que varios prefieren no tocar: las negociaciones siguen atoradas porque nadie quiere soltar el control sobre el nuevo modelo. La disputa no es jurídica, es política. Y en ese jaloneo, el reloj corre.

* * *

En Palacio Nacional hubo reunión de emergencia emocional entre Claudia Sheinbaum y los legisladores de Morena, PT y Verde. Oficialmente fue para agradecer el apoyo, fortalecer la unidad y defender la soberanía nacional frente a las presiones de Donald Trump. Extraoficialmente, más de uno salió preguntándose si fue una reunión de compañerismo… o lectura colectiva de la cartilla a los sospechosos de próximas traiciones. ¡Ya veremos!