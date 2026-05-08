Pensiones y el día D

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de resolver que es constitucional reducir el aguinaldo de 60 a 30 días exclusivamente para los trabajadores que se pensionen bajo el nuevo esquema del ISSSTEZAC en Zacatecas. Nos importa meditar sobre sus razones y consecuencias por tratarse de una decisión de nuestra mayor Corte a nivel federal.

La reforma afectará únicamente a los nuevos pensionados que se jubilen tras la entrada en vigor de la reforma, pero quienes ya reciben pensión mantienen su derecho a los 60 días de aguinaldo, ya que la ley no es retroactiva. Aunque este fallo no tiene impacto en los sistemas de pensiones a nivel nacional, hay discusión sobre si otros Estados comenzarán a poner en práctica las mismas medidas.

Para entender el problema en su máxima expresión habría que comprender el motivo de la decisión, que tiene que ver con un problema real. En efecto, la SCJN determinó que la reducción busca garantizar la viabilidad financiera del instituto estatal a largo plazo y argumentó que no viola el derecho humano a la seguridad social.

Habría que comentar algunas cosas. En primer lugar, aunque se podría argumentar que la medida no viola el derecho humano a la seguridad social, lo cierto es que los nuevos pensionados ciertamente serán castigados en sus ingresos respecto a quienes los precedieron. Esto es un hecho innegable.

En segundo lugar, parece que el oficialismo se encuentra en una situación peculiar que se parece a la de alguien barriendo el agua fuera de casa mientras sigue lloviendo a borbotones. Por un lado, sigue repartiendo en efectivo mientras comienza a despojar de ingresos a la gente en el sistema estatal.

Por otro lado, es cierto que el sistema de pensiones nacional se enfrentará tarde o temprano a su Día D, el momento en que colapsará, si no se hacen cambios importantes antes.

Y este es el punto fundamental, ya que actualmente, las pensiones consumen casi una cuarta parte del presupuesto federal, lo que limita el dinero disponible para salud, educación e infraestructura. Asimismo, el gasto en este rubro pasó de representar el 3.3% del PIB en 2013 al 6.1% en 2026, convirtiéndose en el rubro que más crece en el presupuesto.

En todo esto hay que tomar en cuenta la variable demográfica. México atraviesa un envejecimiento acelerado y se estima que para 2026 habrá 32 millones de adultos mayores. Esto significa que hay menos trabajadores activos contribuyendo por cada pensionado. A diferencia de otros países, México no ha ajustado la edad de retiro conforme la gente vive más años, lo que prolonga el tiempo que el Estado debe pagar pensiones. Esto es un asunto muy serio.

Parece que en el actual Gobierno ya se empiezan a dar cuenta de esto y quieren actuar en consecuencia. Más valdría que lo hiciera en diálogo con la sociedad y con total sinceridad sobre los costos y sacrificios. Ya no es tiempo de demagogia.

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