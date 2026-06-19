Para acabarla de amolar

Mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum le responde a Donald Trump con un rotundo “no está bien informado”, a la afirmación de que “está muy asustada” y de que “México ha perdido el control de su país. Los cárteles de la droga estaban completamente al mando… dirigen México, y es triste”, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance expresa -en una entrevista con la cadena de televisión Univisión a transmitirse este domingo- que lo que Estados Unidos quiere es “asegurarnos de que puedan -el Gobierno mexicano- tomar medidas en contra de los cárteles por sí mismos. Queremos ayudar al Gobierno a reducir el poder de los cárteles”, pero aclara que “por supuesto, tomaríamos medidas militares si consideramos que es necesario para proteger a nuestra gente”, advirtiendo que “tenemos que reservarnos ese derecho”. Entonces, ¿el vicepresidente también está “mal informado”?

Y, por si fuera poco, en medio de este torbellino de “dimes y diretes” y de la tirantez que se crea desde las cúpulas gubernamentales de la Casa Blanca y Palacio Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) da a conocer que es un mexicano quien encabezó el fallido “ataque terrorista” que se planeaba ejecutar el sábado pasado durante un evento de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en la Casa Blanca, donde se celebraba el cumpleaños 80 de Trump.

Identificado como “extranjero ilegal”, Abraham Hermosillo Álvarez supuestamente “planeo, organizo y dirigió el ataque previsto”, en donde se planeaba volar drones con explosivos y disparar a la multitud con francotiradores, tratando de provocar el mayor número de víctimas, entre los que se encontraba -por obvias razones- el presidente estadounidense. Hermosillo Álvarez -detenido por las autoridades- contaba con “orden de detención en su contra”, ya que su visa de turista había vencido en 2021 y actualmente supuestamente estaba protegido por el programa migratorio de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Así que, para acabarla de amolar, que a la percepción de que en “México ha perdido el control del país”, que la Presidenta “está muy asustada” y que se “reservan el derecho” de tomar “medidas militares”, es un mexicano “ilegal” el “terrorista” que encabezó el “fallido ataque” en la Casa Blanca.

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