Otro proyecto de reforma electoral

Pues Claudita, la amada Presidenta, comandanta generala y soldada ha lanzado su proyecto de reforma electoral. Según el show que se ha presentado, sus socios del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo le dijeron que nanais, cuestión que yo dudo, porque con los expedientes que tienen de una bola de sinvergüenzas de todos los partidos, yo creo que fácil consigue quien la apoye, pero a mí no me gusta porque me parece una posición tímida y como es plática, yo propongo mi propuesta de reforma electoral como sigue.

En un espíritu juarista, que no le gustaban los senadores, yo sugiero eliminar el Senado de lleno, no ocupamos bules para nadar y ni falta van a hacer, con el consiguiente ahorro.

Respecto de los diputados, Claudita se hizo bolas diciendo que quiere y no quiere a los plurinominales: que sí los quiere pero quiere que los elija el pueblo, cosa dificilísima, porque necesitarían hacer campañas regionales cada uno, pues yo ahí voy con mi hacha y propongo eliminar a 430 diputados federales, con 60 que queden sobra para aprobar lo que les mande la presidencia. De la misma manera, eliminar un 80% de los diputados locales, con lo cual se va a ahorrar un platal que no puedo ni calcular.

En cuanto a los ayuntamientos, que son mil 200, reducir el número de regidores al 10%, con lo cual se ahorraría otro platal y quitaríamos a una bola de inútiles que no hacen nada.

De los gobernadores, no quito ni uno porque me gusta el federalismo aunque sea centralista.

Después, que el salario máximo que se pague a cualquier puesto público sea la mitad de lo que gana la Presidenta de la República en el salario oficial, ya sabemos que los embutes vienen por fuera.

Y no tiene nada que ver con ahorro, pero sí con dignidad, espero que los ministros de la Corte no se hayan burlado del pueblo vistiendo sus ropas indígenas con zapatos Ferragamo, pero unos bellísimos trajes de una etnia del sur y que a mí me gustaron tanto que yo propongo que esa sea la vestimenta diaria de los señores ministros, y se quiten esas togas europeizantes que significan sumisión a los españoles, que no nos han pedido perdón y a los tlaxcaltecas, que tampoco lo han hecho.

Igual propongo que los señores ministros porten unos penachos de Moctezuma, como el que no nos ha devuelto los austriacos y que nos mandaron a un emperador y se llevaron el penacho.

Y, por último, debo decir que cuando menos con este sistema ahorraremos más de 50 mil millones de pesos, que propongo se los aumenten a nuestro Ejército nacional, que se ha portado como grande.

Y pido disculpas porque yo pensé que el lleno de 2 millones de personas que había en el Zócalo capitalino lo habían hecho por una causa noble, como es estar cerca de su amada presidenta y que, lamentablemente, fueron a ver a una bailarina pagada por una cervecería.

