Otra propuesta…

Entre calendarios, recortes y desmentidos exprés, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a sacar la regla… pero ahora para mover las fechas.

Cuentan que miembros de las secciones 47 y 16 insisten en su clásico sueño dorado: un ciclo escolar de septiembre a junio y descanso “humanitario” de varias semanas, porque el aula también necesita vacaciones.

Aclaran que no hay que confundirse: los maestros no son los culpables del reciente caos por los calendarios, ni del intento fallido de ajustes desde la SEP. Básicamente, el mensaje es: nosotros solo pedimos, otros deciden… y otros más se arrepienten.

En medio del debate, la educación pública sigue jugando una especie de ajedrez, donde cada pieza propone su propio tablero… y el reloj escolar nunca termina de ponerse de acuerdo con nadie.

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Por cierto, entre diagnósticos educativos, sospechas pedagógicas y jaloneos federales, en Jalisco ya se encontró el nuevo culpable del estancamiento académico: los libros de la Nueva Escuela Mexicana. Y es que, según el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, el problema no es el calor, ni el calendario, ni los exámenes… son los libros.

Asegura que el rendimiento escolar ya no corre como antes y que los estudiantes “dejaron de crecer al ritmo esperado”, lo cual tiene una explicación casi detectivesca: los libros no traen todo lo que dice el programa… pero el programa sí viene de la misma autoridad que los escribió. Un misterio digno de sobremesa educativa.

De paso, el secretario aprovechó para recordar la queja contra el centralismo federal, esa que nunca falta en temporada de debate educativo.

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Apenas calienta el ambiente rumbo al 2027 y en Morena Jalisco ya comenzaron los empujones.

La diputada Mery Pozos salió a desmentir una publicación de un portal de internet que le atribuía declaraciones contra Carlos Lomelí, donde supuestamente cuestiona su viabilidad como candidato por un presunto historial criminal.

Para apagar el incendio, la legisladora difundió el audio completo de su conferencia y acusó guerra sucia de sus adversarios. Lo curioso es que en política las filtraciones, los portales anónimos y los golpes bajo la mesa rara vez llegan por casualidad.

Por eso la duda quedó flotando en el aire: ¿Fuego amigo… o cortesía de la oposición?

Eso sí, pidió a la dirigencia estatal del partido garantizar condiciones equitativas para quienes aspiren a las elecciones del siguiente año.