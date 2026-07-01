Otra bomba de tiempo para la movilidad

Tres factores han disparado la presencia indiscriminada de motocicletas en nuestras calles. El primero es comercial: son más baratas, representan un gran negocio y se venden sin una regulación estricta; sino pregunten por la “Mortálika”, en el Elektra del Tío Richie, en donde puedes comprar una en abonitos de 120 pesos durante 142 semanas.

El otro factor tiene que ver con la opción que representan en una ciudad con graves problemas de movilidad: son más rápidas y económicas.

El tercer punto se relaciona con el boom que generó la pandemia con los servicios de reparto en moto, lo que ha convertido este vehículo en una herramienta de trabajo.

Yo no inventé esta explicación. Me la proporcionó Gonzalo Sánchez, director del Centro de Atención para la Prevención de Accidentes de Jalisco (CEPAJ) en una entrevista reciente.

El objetivo era charlar sobre la gran cantidad de accidentes de motocicletas que se registran en la metrópoli. Las cifras que me dio son tremendas.

En 2025 hubo 139 motociclistas fallecidos, una cifra récord; por cada defunción hay entre cinco y siete discapacitados permanentes.

Mientras enfrentamos este problema, las autoridades identifican una nueva amenaza: los patines y scooters eléctricos.

“Esta problemática que estamos viviendo de las motocicletas hoy día, en tres años la vamos a tener con los patines eléctricos y los scooters”, me dijo el titular del CEPAJ.

En el caso de los patines eléctricos y scooters se repiten varios patrones que, al igual que en la motocicleta, los convierten en un problema de cultura y seguridad vial.

Estos nuevos vehículos transitan por vías principales, sin placas, sin casco, sin reglas; alcanzan los 40 kilómetros por hora y son conducidos por usuarios inexpertos (una de las principales causas de accidentes en motos es la falta de pericia y capacitación del conductor).

Oficialmente ya se documentó la primera víctima mortal involucrada en un accidente con un patín eléctrico. Y esto apenas comienza. Se suma la inercia del mercado que también ofrece estos productos provenientes de China a precios muy accesibles, a lo que se suma la venta local sin ninguna regulación.

También representan una opción de movilidad más rápida en una ciudad congestionada. Su popularidad se ve reflejada en una creciente presencia en nuestras calles.

Básicamente se repite el patrón de las motocicletas que incluye la incultura vial del usuario y la falta de supervisión de la autoridad.

Lo dicho: una nueva bomba de tiempo para la movilidad.