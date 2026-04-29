¿Ocurrencia o qué?

Nos cuentan que la diputada del Partido Verde, Brenda Carrera, llegó con una propuesta que suena tan lógica como complicada: homologar las tarifas del transporte federal con las del sistema estatal. ¿Algo más?

La iniciativa es porque en la periferia de la metrópoli, los usuarios ya pagan hasta 18 pesos por viaje… sin descuentos, sin transbordos y, muchas veces, sin buen servicio.

Estima que 300 mil personas viven esta realidad. Por eso, promete llevar el tema a la Cámara de Diputados. El detalle es que, entre concesiones federales, intereses y burocracia, la aprobación se ve más lejana que la misión Artemis II de la NASA.

En síntesis, suena a una ocurrencia. ¡Tan caro que nos cuestan los legisladores!

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Nos dicen que en la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco no solo cerraron un periodo… lo cerraron con números de esos que presumen en cualquier informe: 96.6% de efectividad y acuerdos por unanimidad, algo que en política suena casi a deporte extremo.

La diputada Cuquis Camarena entregó la estafeta entre reconocimientos de todas las fracciones parlamentarias y la Secretaría General, por haber logrado lo más complicado: que todos se pusieran de acuerdo en diversos temas… aunque quedan pendientes importantes que ahora deberá resolver el diputado Julio César Hurtado.

Entre presupuestos, leyes y comparecencias, el mensaje es claro: cuando hay voluntad, el Congreso sí camina.

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Cada vez es más notoria la presencia de Mery Pozos como la cara visible de Morena ante cámaras y sectores productivos en Guadalajara. En un partido donde no siempre sobran puentes, ella parece empeñada en construirlos… y en cruzarlos.

Visto desde distintos ángulos, el mensaje es claro: oficio político, capacidad de interlocución y, sobre todo, esa habilidad de sentarse a dialogar donde otros apenas logran entrar —si es que los dejan pasar—.

Entre empresarios, medios y actores clave, su presencia empieza a perfilarse como la opción “presentable” del movimiento en la ciudad.

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La rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, soltará hoy una noticia “histórica” para los administrativos y docentes de la UdeG. Dicen que viene una licencia de maternidad y paternidad inédita en el país, algo así como el manual ideal de cómo cuidar al capital humano… versión universitaria.

La jugada no es menor: en tiempos donde los derechos laborales suelen negociarse a cuentagotas, la UdeG quiere ponerse como ejemplo nacional.

Los detalles se revelarán hoy, con líderes sindicales en primera fila, listos para aplaudir… o para sacar la lupa.