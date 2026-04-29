Algo no está haciendo bien.

¿Qué tienen en común el comediante Jimmy Kimmel, el exdirector del FBI James Comey y el californiano Cole Thomas Allen, acusado esta semana de intento de asesinato? Los tres supuestamente han atentado en contra de Donald Trump. El común denominador y lo que es tema central en Estados Unidos es el presidente, pero no por sus logros en la economía, las inversiones, la generación de empleos o por sus aciertos en política exterior, sino por las “agresiones” de que ha sido objeto.

Ayer, el Departamento de Justicia imputó por segunda ocasión a James Comey, exdirector del Buró de Investigaciones Federales (FBI) -quien tuvo diferencias con Trump sobre la independencia institucional del organismo-, por amenazar la vida del presidente y de proferir en redes sociales, cuando en mayo de 2025 publicó una fotografía en donde se veía la arena de una playa en donde habían conchas de mar que formaban los números “86 47”, que supuestamente se referían a eliminar al presidente, tomando en cuenta que el “86” es una jerga estadounidenses utilizada para eliminar, deshacerse, neutralizar o expulsar a alguien, mientras que el “47” corresponde a que Trump es el presidente 47 en la historia del país vecino.

El jueves, el comediante Jimmy Kimmel, previo a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, hizo una parodia de la reunión -en donde aparecía como maestro de ceremonias-, en la que hizo referencia a Melania Trump cuando dijo: “Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda en espera”, lo que la primera dama calificó como “odioso y violento”, mientras que la Casa Blanca pidió el despido del comediante e incluso ha recomendado retirar la concesión a la cadena ABC, donde se transmite el programa.

Y el sábado, Cole Thomas Allen entró como “correcaminos” queriendo atravesar los escudos de protección del Servicio Secreto y llegar al salón en donde se desarrollaba la cena, en el que se encontraba el presidente y gran parte de su gabinete, y en donde tenía como “objetivos” -según el manifiesto que tenía en su poder- a los miembros del gobierno.

Tres personas diferentes -un ex funcionario federal, un comediante y un ciudadano renegado- con un supuesto mismo tema alrededor del presidente Trump: Atentar contra su vida.

Algo no está haciendo bien.

Usted, ¿qué opina?