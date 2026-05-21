“Obsesión”: ¿Te ama, no te ama?

Si el amor es un irremediable encuentro de dos, entonces “Obsesión” (“Obsession”, 2026) es una historia de amor/terror donde ese encuentro es llevado hasta el paroxismo. Dirigida por Curry Barker, esta inquietante película es un relato sobre deseos que se hacen realidad, sobre lo que pasa cuando se quiere “todo” del otro: el afecto, la atención, el cuerpo, la respiración, hasta que dicha fantasía de totalidad prueba ser el infierno.

Bear (Michael Johnston) es un chico tímido que tiene un tremendo “crush” por Nikki (Inde Navarrette), una joven muy linda con la que trabaja. A Bear, por supuesto, le gustaría que fuera su novia. Sin embargo, no consigue confesarle sus sentimientos. Es así que nuestro protagonista pide un deseo al romper una varita de sauce supuestamente mágica, la cual compró en una tienda esotérica. “Desearía que Nikki me amara más que a nadie en el mundo”, son sus palabras. De pronto, Nikki comienza a mostrar un interés maniático por él, a profesarle un amor de niveles mortificantes.

Pensaríamos que “desear” (anhelar que algo nos pase u obtener algo que parece imposible) adquiere una dimensión inabarcable mientras lo deseado siga estando fuera de nuestro alcance. Pero ¿qué pasa cuando el deseo se cumple, cuando lo que se quiere con vehemencia finalmente es propio? ¿Lo que sigue es plenitud o desencanto? ¿De cuántos grados es el terremoto emocional cuando un deseo se cumple y no es equiparable a lo que existía en la fantasía? ¿Qué pasa cuando le impongo mi deseo al otro para que me lo cumpla? En la película de Barker, es el terror.

Nuestro protagonista desea que su amor sea correspondido. La “no correspondencia” lo hace sufrir y cree que ese sufrimiento es mayor que cualquier cosa. Así lo percibimos todos en la juventud, ¿recuerdas? No ser correspondidos se vuelve la tragedia definitiva y no concebimos que la alternativa también pueda ser horrenda. Obsesión convierte esta disyuntiva en una pieza de esas que te tienen al borde de la butaca. Es aterradora, es entretenida, es fulminante.

Antes de concluir, tengo que abrir un espacio para aplaudir el desempeño de la indiscutible MVP del largometraje: Inde Navarrette. Gracias a este, que es su segundo papel en cine, la actriz oriunda de Tucson (de madre australiana y padre mexicano) logra convertirse en una de las indiscutibles revelaciones fílmicas del año, y eso que apenas vamos en mayo. Su interpretación es de una solvencia histriónica y lúdica que magnetiza por su multidimensionalidad. Sé que las actuaciones de este tipo dentro del terror suelen subestimarse, pero el trabajo de Inde debería tener la tracción suficiente como para darle algún reconocimiento. Ojalá suceda. Y ojalá te des la oportunidad de disfrutar de su desempeño actoral ahora que Obsesión se encuentra en salas de cine, porque ha nacido una estrella.