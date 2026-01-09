Noticias alentadoras, pero…

Las noticias de ayer desde la conferencia mañanera de la Presidencia sobre la seguridad en nuestro país son alentadoras y dignas de destacarse, sencillamente porque marcan una diferencia notable con el pasado reciente en el asunto que más concierne a los mexicanos; aunque por otra parte generan otros problemas.

La Presidenta Sheinbaum informó que, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron un 40 por ciento. Eso significa 34 homicidios diarios menos. Y es el número más bajo desde 2016.

El dato es extraordinario, sobre todo si tomamos en cuenta que el último mes de Gobierno de López Obrador -septiembre de 2024- se tuvo un promedio de 91 homicidios violentos y su gestión de seis años es la más violenta en la historia de México.

Dentro de la “lluvia” de números estadísticos dados a conocer por la mandataria y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante el mes de diciembre pasado solamente en siete Estados se concentró prácticamente el 50% de los homicidios dolosos, donde Jalisco aparece en el séptimo lugar con el 5.5 del total de los crímenes violentos -Guanajuato es el primero con el 9.3 por ciento-, lo que no nos puede hacer sentir muy orgullosos.

Harfuch presume -y con mucha razón- que durante esta administración se han detenido casi 41 mil delincuentes, responsables por cometer delitos de alto impacto, lo que es ponderable, pero que también tiene como consecuencia un problema: De acuerdo con información del mismo gobierno de México -a finales del 2024-, la capacidad carcelaria de nuestro país es superada por su población penitenciaria. Y si a eso le agregamos los más de 41 mil nuevos “huéspedes” del 2025, estamos hablando de un universo de casi 280 mil prisioneros que “viven” en un ambiente de hacinamiento y muy favorable para la violación de derechos humanos.

La organización de derechos humanos AsiLegal ha destacado recientemente que lo anterior dificulta las tareas de seguridad en los centros penitenciarios. “Al no tener la capacidad ni las instalaciones ni el personal, que es la gran crisis del sistema penitenciario, se alientan problemas como el autogobierno”, dijo José Luis Gutiérrez, director del organismo.

Así que, mientras por una parte son alentadoras noticias sobre el combate a la violencia, surgen otros problemas que también deben ser atendidos con atingencia.

Usted, ¿qué opina?