Según el testamento de Alfred Nobel -inventor de la dinamita- que fue dado a conocer en 1895 en Estocolmo, Suecia, dejó su fortuna para crear los premios anuales a su nombre para recompensar a quienes beneficien a la humanidad.

Y fue así como el 10 de diciembre de 1901 -en su aniversario luctuoso- el Instituto con su nombre entregó los primeros premios Nobel en física, química, medicina, literatura, paz y economía, enfatizando desde su nacimiento que ese organismo era independiente y apolítico, que era solo para destacar las grandes contribuciones, sin alinearse a gobiernos o ideologías.

Sin embargo, en años recientes algunas entregas de premios a activistas o figuras opositoras han generado polémica y debates en distintos países, como es el caso de la entrega del premio Nobel de Paz de este año a la venezolana María Corina Machado.

Machado, quien no asistió a la ceremonia oficial y en su nombre su hija Ana recibió el reconocimiento, fue el pretexto de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, para denunciar y romper el estricto protocolo apolítico del Instituto -Nobel se levantó de su tumba y habló- y enviar un mensaje de crítica al régimen de Nicolás Maduro, al señalar que “Venezuela se ha convertido en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica. Mientras tanto, una pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece”.

Dijo que “una cuarta parte de la población ya ha huido del país, lo que supone una de las mayores crisis de refugiados en el mundo… A la sombra de esta crisis, miles de mujeres y niños se ven empujados hacia la prostitución y trata de personas. Las hijas simplemente desaparecen. Los niños se convierten en objetos de comercio en manos de delincuentes que ven la desesperación humana como una oportunidad de negocio… Las Naciones Unidas han declarado que estos actos constituyen actos de lesa humanidad”. Y advirtió, “Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo va por mal camino, Los regímenes autoritarios están ganando terreno”. María Corina Machado supuestamente había recibido ayuda de Estados Unidos para salir de territorio venezolano y viajar a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel, ceremonia a la que no pudo asistir. Sin embargo, el vuelo de 40 minutos de dos aviones F-18 que el martes sobrevolaron el Golfo de Venezuela, el comentario del mismo martes por parte del presidente Donald Trump, en el sentido de que las “los días de Nicolás Maduro están contados” y la supuesta ayuda a Machado para salir del país, nos hablan de que con la “intervención” de Estados Unidos, muy pronto “Venezuela volverá a respirar”, como dijo la hija de María Corina cuando leyó el mensaje que su madre envió a manera de agradecimiento.

