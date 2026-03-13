No, no es desfachatez, es una sinvergüenzada

El informe de la agencia española EFE decía ayer en la mañana que, “Wall Street abrió en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1.15%” como consecuencia de la situación que se vive en el conflicto de Medio Oriente. Agregaba el reporte que “el Dow Jones perdía 544 puntos… el S & P 500 caía 0.77%... y el Nasdaq restaba 0.8%”. El panorama financiero era preocupante para los inversionistas por el desarrollo de la guerra y el aumento del precio del petróleo mundial.

Por supuesto, todo lo anterior con serias repercusiones - no solo para quienes invierten- en el bolsillo de todo el mundo, quienes son las “víctimas” primarias de las decisiones que toma el inquilino de la Casa Blanca. Solo por mencionar un ejemplo; hace apenas dos semanas -antes de iniciar los ataques de Israel a Irán- el precio promedio del galón de gasolina en California -donde el combustible es más caro en Estados Unidos- era de $3.50 dólares; ayer jueves por la tarde cuando escribíamos esta reflexión, el precio llega hasta los $4.70 en algunas regiones del estado, lo que significa más de 30 % de impacto a la economía de los consumidores, que provoca una cadena de incrementos en todos los productos y servicios.

Sin embargo, para quien desde la oficina Oval provoca esta “turbulencia” mundial, las cosas se ven desde otra perspectiva. Ayer mismo, solamente a unos segundos de abrirse los mercados bursátiles y la bolsa de valores, y cuando se prendían los “focos rojos” de los inversionistas, Donald Trump a través de su red social Truth Social escribió, “Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho más dinero”, y justificaba que el problema de los incrementos del crudo como consecuencia del conflicto, al decir que “... como presidente, de mucho mayores interés e importancia para mi es impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Medio Oriente y, de hecho, el mundo. ¡Jamás permitiré que suceda eso!”.

Ayer, en este mismo espacio hablábamos de la desfachatez de Trump cuando afirmaba que sí había invitado a México, Brasil y Colombia a la reunión de Escudo de las Américas, cuando en realidad deliberadamente los ignoro; hoy, cuando a pesar del efecto demoledor del conflicto para la economía de todos los los países y de todos los bolsillos, y dice, “... cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho más dinero”, no podemos decir que es una desfachatez, es una sinvergüenzada.

Usted, ¿qué opina?