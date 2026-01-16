Ninguna comisión de box la debe autorizar

El castigo que recibió el irlandés Conor McGregor, noqueado en diez rounds por “Money” Floyd Mayweather Jr., es el que deja secuelas, fueron varios golpes fuertes los que estrelló el estadounidense en el rostro del europeo, quien tras terminada la pelea sonreía feliz, sin duda ya planeaba qué haría con los millones de dólares ganados por la paliza que recibió en Las Vegas el 26 de agosto de 2017.

Mayweather Jr.-McGregor, ninguna Comisión de Box del mundo la habría autorizado, el mejor kilo por kilo del orbe ante un adversario sin récord profesional. Sólo en Las Vegas. El resultado es enésimo ejemplo que en el boxeo se deben enfrentar dos púgiles en igualdad de condiciones, récord y peso, para no tener hechos que lamentar. Publicado en Match en EL INFORMADOR, 25 agosto de 2017.

Cien millones de dólares ganó Mayweather Jr., en su pelea número cincuenta, poco dinero para lo que planeaba en 2018, por mil millones de dólares el estadounidense enfrentaría a Conor McGregor, en el octágono de UFC. No se concretó.

Cifras que ya tenían haciendo fila a Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao, también querían sacarse la lotería, enfrentar a McGregor en el cuadrilátero bajo las reglas del boxeo. Antes, De la Hoya dijo que "Money"-McGregor era como "faltarle al respeto al deporte del boxeo". El negocio aflojo de su memoria aquella declaración. Tampoco se montaron estos enfrentamientos.

“Me siento bien, fue divertido. Me encanta este deporte. Lo di todo... Me lo pasé genial. Anthony es un gran peleador, me dieron una paliza, pero de eso se trata este deporte”, declaró Jake Paul tras ser noqueado en seis rounds por el británico y ex campeón mundial de peso completo, Anthony Joshua, en Miami el 19 de diciembre. Publico Notifight.com.

Paul se convirtió en atractivo para el público actual que exige entretenimiento y que lo sigue a través de la tecnología de vanguardia. Trabajó para agigantar su marca con el reciente negocio, por el resultado, doble fractura de mandíbula, parece que no midió los riesgos de esta aventura, comprobó que en este deporte existen pesos y récords, enfrentar a profesionales es peligroso, estará de por medio su integridad física, que no debe ser el producto en venta para sus miles de seguidores, un espectáculo que ninguna Comisión de Box del mundo debe autorizar. Y por ahí estaré atisbando.