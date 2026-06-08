Muy “cool”, pero también inseguros

La Colonia Americana de Guadalajara hace poco más de dos años fue considerada por la revista Time Out -publicado aquí en El Informador el 22 de febrero de 2024- como “la colonia más cool del mundo”, basándose en las experiencias de los turistas, que dicen que “... es el lugar para estar ahora mismo”, donde hay “... un número creciente de lugares increíbles para comer y una de las mejores vidas nocturnas del occidente. Y la vida en la calle es inigualable, con restaurantes, museos, atracciones, conciertos y actividades culturales…”.

La publicación señalaba que “Guadalajara está emergiendo como una visita obligada”. Pero hoy, el concepto anterior aparentemente no se percibe de la misma manera. Cuando estamos a tres días de la inauguración del Mundial de Fútbol, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la representación diplomática de España, divulgó la semana pasada una advertencia para sus ciudadanos que viajen con motivo del partido entre la selección española y Uruguay el próximo 26 de junio, en donde señala que “Debe extremarse la precaución en la animada zona de Chapultepec y la Colonia Moderna, especialmente por la noche y a la salida de restaurantes”. Y es precisamente la Avenida Chapultepec -conocida también como Paseo Lafayette-, el corazón indiscutible de la Colonia Americana, que es uno de los barrios con más dinamismo de la Perla Tapatía. Además, el comunicado “Recomienda evitar el tránsito a pie por el Centro Histórico y por el Municipio turístico de Tlaquepaque en horas de la noche”.

Por supuesto que, después de las reales y peliculescas escenas que provocaron hace casi 4 meses del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) en Tapalpa, que convulsionaron la vida social, la percepción sobre la seguridad en Guadalajara ha cambiado allende las fronteras.

El tema de la advertencia y la inseguridad fueron tema central de la entrevista que el periódico español El País hizo al gobernador Pablo Lemus -publicada el sábado pasado-, donde enfatiza que “Después de esos eventos, no ha vuelto a haber un acto delictivo relevante o una situación de alto impacto en Jalisco”, resaltando que “Si el Rey visita Guadalajara, es porque somos un Estado seguro”, haciendo referencia a la asistencia del Rey Felipe al partido entre España y Uruguay que escenificaron el próximo 26 en el estudio de las Chivas.

Así que, nuestra Guadalajara puede ser muy “cool” para la diversión y el entretenimiento, pero la percepción es que somos una metrópoli insegura.

Usted, ¿qué opina?