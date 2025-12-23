Murakami elige Chicago como escala, no como destino

La decisión sorprendió. No por inesperada —que también— sino por contradecir la lógica ruidosa que suele gobernar el mercado del beisbol de Grandes Ligas cuando aparece en escena una joya extranjera con aura de fenómeno. Munetaka Murakami, el japonés al que muchos ya colocan como la siguiente gran exportación del beisbol nipón, terminó firmando con los Medias Blancas de Chicago, un equipo menor si se le mide con la vara del glamour, la historia reciente y la proyección mediática de los gigantes que se disputaban su fichaje.

Y es que, durante semanas, la conversación giró en torno a una lista predecible: Yankees y Mets de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston, incluso Padres de San Diego. Franquicias con músculo financiero, reflectores garantizados, estadios repletos, mercados voraces y una maquinaria comercial aceitada hasta el último engrane. Chicago White Sox no figuraba en esa conversación. No estaba en la palestra, ni en las quinielas, ni en los rumores bien informados. Y sin embargo, ahí aterrizó Murakami.

La primera reacción fue de desconcierto. ¿Por qué renunciar al gran escenario? ¿Por qué elegir un equipo en reconstrucción, con menos presión mediática y con aspiraciones deportivas mucho más modestas? La respuesta, aunque no inmediata, tiene precedentes y una lógica que conviene analizar sin la pasión del fanático y con la frialdad del tablero estratégico.

Murakami no es un improvisado. Su trayectoria en la Liga japonesa es deslumbrante: poder al bat, disciplina en la caja, liderazgo silencioso y una madurez impropia para su edad. Ha sido campeón, ha roto marcas, ha cargado con el peso de las expectativas en un beisbol tan exigente como el nipón. Su nombre no surge de la nada ni de un video viral: es producto de años de consistencia y resultados. Precisamente por eso, su entorno —representantes, asesores y el propio jugador— entendió que el primer contrato en Grandes Ligas no siempre debe ser el más grande, sino el más inteligente.

Shohei Ohtani lo entendió antes que nadie. Cuando dejó Japón para probar suerte en Estados Unidos, no eligió a los colosos históricos. Firmó con los Angels, un equipo de segundo plano, con un contrato mediano y sin la presión asfixiante de las grandes capitales mediáticas. Ahí tuvo margen para adaptarse, para fallar sin ser crucificado, para crecer sin que cada turno al bat se convirtiera en juicio sumario. El resultado está a la vista: cuando llegó el momento, Ohtani accedió a uno de los contratos más grandes en la historia del deporte y a una plataforma comercial global sin precedentes.

Murakami parece seguir ese mismo guion. Dos años con Chicago, tiempo suficiente para aclimatarse al pitcheo de Grandes Ligas, entender el calendario brutal, aprender a viajar, ajustar mecánicas y, sobre todo, demostrar que lo que hizo en Japón no fue una ilusión estadística sino talento real y transferible. En los Medias Blancas será protagonista, no actor de reparto. Tendrá turnos importantes, margen de error y la posibilidad de convertirse rápidamente en el rostro del proyecto.

El riesgo existe, por supuesto. Chicago no garantiza Postemporada, ni títulos, ni escaparates constantes en televisión nacional. Pero también reduce el ruido, baja la presión y permite que el desempeño hable más fuerte que el apellido o el marketing. Si Murakami responde como se espera, su valor se multiplicará. Y entonces, cuando expire este contrato inicial, estarán de nuevo los gigantes tocando a la puerta, pero ya no con promesas, sino con cheques aún más grandes y condiciones más favorables.

El beisbol moderno no solo se juega en el diamante; se juega en los despachos, en los calendarios contractuales y en la lectura correcta del momento. Murakami ha apostado por el camino largo, por la construcción paciente de su legado en lugar del aplauso inmediato. Chicago es, hoy, un laboratorio. Mañana puede ser apenas una escala.

Al final, esta decisión dice más de la madurez del jugador que de la audacia de la franquicia. Murakami sabe que el verdadero contrato no es el que se firma al llegar, sino el que se gana jugando. Y en ese terreno, el japonés tiene todo por demostrar… y mucho por cobrar.