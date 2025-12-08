¿Entonces hay asueto o qué?

En los pasillos de los Gobiernos en Jalisco y en las escuelas ya se escuchan suspiros, calculadoras y uno que otro: “¿Nos darán el día?”. Luego de que Pablo Lemus soltara la bomba Mundialista -esa de “estamos previendo que los cuatro días cuando habrá partidos sean asueto”- muchos se preguntan qué pasará.

El gobernador aseguró que esperarían al sorteo del 5 de diciembre para “medir los horarios”. Y pues ya están: serán por la tarde-noche. O sea, perfectos para… ¿trabajar normal? ¿Home office? ¿O no hay trabajo ni clases?

Las preguntas quedan picando en el área chica. Pero la Presidenta Claudia Sheinbaum podría ayudar si desde la “mañanera” recomienda algo a las autoridades de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.

¡A la espera!

***

Dicen que en la comitiva jalisciense aún traen tortícolis de tanto voltear a ver banderas en Washington. Que si Sudáfrica, que si Corea, que si los campeones que llegan al Estadio Guadalajara (AKRON, para los amigos)… pero lo que más llamó la atención no fue el sorteo, sino qué tan sonrientes regresaron todos después de la “gira de trabajo”.

Y justo a tiempo para el festejo: este 6 de diciembre, Pablo Lemus cumplió su primer año en Casa Jalisco, muy orgulloso de “posicionar al Estado en los eventos más importantes del planeta”. Eso sí: en los pasillos ya huele a limpieza de clóset.

Porque mientras se agradece el cargo “Al Estilo Jalisco”… en las próximas semanas empezarán a anunciarse las primeras bajas del gabinete. ¿Quiénes se van?

***

En el Congreso de Jalisco arrancan la semana con café cargado y sonrisas sospechosamente cordiales. Este lunes toca la mesa de análisis de la Ley de Ingresos 2026, ese documento que todos juran haberse leído completito… aunque algunos todavía buscan el índice. Pero lo realmente sabroso viene después.

Porque se dice -en voz baja, para no espantar la suerte- que si las fuerzas políticas logran ponerse de acuerdo podría aprobarse en esta semana el Presupuesto estatal del siguiente año.

Y para rematar, en el pasillo legislativo ya circula el chisme mayor: que en una de esas, si la Luna se alinea con el tablero electrónico, hasta se ratifica al auditor superior de Jalisco.

Todo dependerá de la madurez política y los consensos. ¿O qué?