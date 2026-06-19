México 1-Corea 0 ¿fin del idilio?

En espera de que las autoridades afinen los operativos para evitar que se repitan desmanes como los vividos en la zona de la Avenida Chapultepec la noche del miércoles, que dejaron como saldo la muerte de un aficionado colombiano en una riña campal, y el portazo que dieron ayer en el Fan Fest del Centro tapatío horas antes del inicio del partido, vamos a ver lo que pasará con los aficionados coreanos y los tapatíos luego del triunfo del Tri anoche.

Como se sabe, dentro y fuera de México, muchos han destacado la cálida bienvenida que recibieron en Guadalajara, quienes vinieron de aquel país oriental a acompañar a la Selección de Corea, que llegó una semana antes del inicio del Mundial, por los partidos que les tocó jugar aquí.

Algunos se atrevieron a señalar que Corea había ocupado el lugar que Brasil dejó vacío luego de que la FIFA decidió que no jugara de nuevo en Guadalajara, donde se consolidó la figura de Pelé en el Mundial de 1970, y se les volvió a mimar cuando les tocó nuevamente que las tierras tapatías fueran su sede inicial en el Mundial de 1986.

Pero lo cierto es que el romance de los aficionados mexicanos con Corea inició, tal vez sin que ellos se dieran cuenta, desde hace casi ocho años, cuando el 27 de junio de 2018, en el Mundial de Rusia, Corea del Sur derrotó 2-0 a Alemania y le dio al Tri el pase a octavos de final, luego de la primera fase de grupos.

Habrá que recordar que, en la última jornada del Grupo F, la Selección Mexicana sufrió una derrota inesperada de 3-0 ante Suecia, luego de ganarle a Alemania, la entonces campeona del Mundo, y a la propia Corea.

El equipo asiático dio la gran sorpresa y eliminó a los alemanes anotando dos goles en el tiempo de compensación. Este resultado combinado permitió que México avanzara a la siguiente fase de forma milagrosa. Los mexicanos presentes en la cancha del Estadio Central de Ekaterimburgo, terminaron coreando los goles del equipo oriental que evitaron el balde de agua fría de la eliminación.

Esta inesperada ayuda de los surcoreanos desató una ola de euforia y agradecimiento en México. Cientos de aficionados se congregaron frente a la Embajada de Corea del Sur en la Ciudad de México y en el Ángel de la Independencia, acuñando desde aquel entonces el cántico “¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!” y celebrando junto a ciudadanos coreanos que residían en el país, como se ha visto y escuchado en los últimos días en Guadalajara.

Los memes que empezaban a inundar las redes sociales no se hicieron esperar: “México ya no canta el himno, lo Korea”, “Me voy a festejar con mi amigo coreano Ka Hua Mon (el anotador de uno de los goles)”, entre muchos otros.

Hace ocho años Corea ayudó a México, pero el Tri no ayudó a Corea, ya que de haber ganado a Suecia, el equipo oriental habría podido pasar también a la siguiente fase… ayer el equipo mexicano no debía ni podía devolverles aquel favor, por lo que habrá que ver si el júbilo tapatío y nacional que provocó este primer triunfo de la selección en Guadalajara, no rompe el idilio con los coreanos.

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