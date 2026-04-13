Más trabajo y menos ruido

Cuentan que en Tequila no sólo se destilan agaves, también dramas políticos de alta graduación.

La alcaldesa Lorena Marisol Rodríguez salió a defender su silla -perdón, su investidura- tras el intento “creativo” de sustituirla en el Cabildo el pasado 6 de abril. Muy serena, aseguró no tener enemigos… aunque de paso les dejó un recadito respetuoso al síndico Fernando Contreras y compañía: trabajar más y hacer menos ruido.

Porque nada dice estabilidad como un relevo exprés que no prospera.

La presidenta habló de madurez y diálogo, conceptos que, al parecer, siguen en proceso de añejamiento. En corto, en el Pueblo Mágico ya huele a nueva temporada… y no precisamente de tequila premium.

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Nos afirman que en el campo político ya empezó la temporada de cosecha… y los de la Confederación Nacional Campesina (CNC) deberían ir revisando el clima.

Resulta que en Movimiento Ciudadano ya estrenaron su propio “brazo agropecuario”. Y no vaya siendo que alguien más siembre votos antes que ellos.

Con bombo y platillo, Mirza Flores y César Padilla tomaron protesta a un nuevo consejo encabezado por Mario Camarena, prometiendo -cómo no- apoyar al campo como nunca. La frase ya es fertilizante reciclado: rinde para todos los discursos.

En corto, los naranjas aseguran que Jalisco seguirá siendo el gigante agroalimentario… aunque falta ver si esto da cosecha real o se queda en pura milpa electoral.

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En San José Chiapa el evento iba viento en popa durante una gira en Puebla… hasta que la realidad decidió colarse sin invitación.

Entre consignas y reclamos por una planta de reciclaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum pasó del discurso institucional al regaño estilo aula: orden, silencio y, de paso, un recordatorio de quién tiene el micrófono. Les puso una regañada en pocas palabras.

Los pobladores, que no fueron a aplaudir sino a protestar, rompieron el guion. Y ahí, cuentan los que estaban cerca, la narrativa verde chocó con la desconfianza local. Pero la escena dejó claro que no todo residuo se recicla… especialmente el descontento social, que insiste en no compactarse ni desaparecer tan fácil.