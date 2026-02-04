Más que celebración, es una amenaza

Más que la celebración del 178 aniversario de la intervención de Estados Unidos en México, que a la postre originó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se cedieron 525 mil millas cuadradas de territorio mexicano a suelo estadounidense -cuando nuestros vecinos el 14 de septiembre de 1847 llegaron hasta la Ciudad de México y colocaron su bandera en Palacio Nacional-, la declaración publicada en su página oficial por la Casa Blanca es una amenaza velada para todo el continente por parte del presidente Trump.

En el mensaje presidencial, que está redactado a título personal, “Nuestra Victoria en la Guerra entre Estados Unidos y México’ -donde se adjudicaron el 55 por ciento del territorio mexicano- , Trump señala que “Desde que asumí el cargo como el 47 Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra la invasión, defender el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”.

En el desplegado, el presidente estadounidense -apoyado en el antecedente de la historia- recuerda los sobrados recursos con los que cuenta, al referirse “a su superior estrategia militar, sus modernas capacidades bélicas y su inquebrantable compromiso con la defensa del interés nacional”, recordando la intención de reafirmar “... la soberanía de Estados Unidos y extendió la promesa de la independencia estadounidense a lo largo de nuestro majestuoso continente”.

Y reafirma su amenaza, al decir que “Estamos implementando con firmeza una política de ‘Estados Unidos primero’ basada en la paz a través de la fortaleza, y seguimos reafirmando el Corolario Trump a la Doctrina Monroe para garantizar que el hemisferio permanezca seguro, próspero y libre. Nunca cejaremos en anteponer a nuestra gente, nuestros intereses y nuestro país”.

“... nuestros intereses”, lo dice muy claro Trump. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al mensaje en la mañanera con un, “Ya saben mi opinión, no somos Santa Anna, hay que defender la soberanía” la respuesta suena “chiquita” ante la intención de la amenaza, la agresividad del interlocutor y sus irracionales decisiones.

Usted, ¿qué opina?