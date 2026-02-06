Más parejos de lo que parece: Charros y Dominicana marcan el camino

El standing final terminó por confirmar las semifinales. Leones del Escogido de República Dominicana cerró en el primer sitio, seguido por Charros de Jalisco como México Rojo. En tercero se ubicaron los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y en cuarto Tomateros de Culiacán, México Verde. Con ello quedaron definidos los cruces de semifinales: a las 14:00 horas, Tomateros se medirá ante Leones del Escogido, mientras que a las 19:00 horas los Cangrejeros enfrentarán a Charros de Jalisco.

El formato ya no admite especulación. Son juegos directos, sin mañana para el que pierde. Y en ese escenario, la localía y el momento anímico pesan. Charros juega en casa, arropado por su afición, con un equipo que llega embalado, con roles bien definidos y sin sobresaltos internos. La ofensiva ha producido de manera repartida y el pitcheo, tanto abridores como bullpen, ha evitado los colapsos que suelen costar campeonatos en torneos cortos.

Charros de Jalisco perdió su primer duelo ante República Dominicana, pero lo hizo por la mínima y en un juego que dejó más certezas que cuestionamientos. Fue un partido cerrado, intenso y bien disputado, que confirmó que no hubo una superioridad abrumadora por parte de los quisqueyanos. El desenlace se explicó más por oportunidades desperdiciadas por México Rojo que por un dominio claro del rival.

Charros dejó ir carreras. Varias. Situaciones claras para ampliar la ventaja o empatar el encuentro que no se concretaron. Ahí estuvo la diferencia. Dominicana fue más efectiva en los momentos clave, más precisa para capitalizar los errores ajenos, pero no necesariamente mejor equipo sobre el diamante. El duelo fue parejo de principio a fin, propio de dos novenas que, desde entonces, marcaron el pulso del torneo.

Esa lectura no cambió con el paso de los días. Al contrario, se reafirmó. Tras ese tropiezo, Charros respondió como lo hacen los equipos que aspiran a todo. Venció con solvencia a Panamá, blanqueó a Puerto Rico y superó con autoridad a Tomateros de Culiacán en el duelo fratricida ante México Verde. No solo ganó, sino que mostró profundidad ofensiva, mayor paciencia en el plato y un cuerpo de pitcheo que fue creciendo conforme avanzó la fase clasificatoria.

La derrota ante Dominicana no le quitó credibilidad a Charros. Al contrario, confirmó que puede competirle de tú a tú al que hoy aparece como el mejor clasificado. La diferencia estuvo en la ejecución fina, no en el talento. Y eso, en béisbol, puede corregirse de un día para otro.

Aunque en teoría los favoritos son los quisqueyanos para dejar de lado a los culichis y, posteriormente, a Charros, primero deberán pasar por encima de los puertorriqueños. Es béisbol. Todo puede pasar. Nada está definido. Se medirán frente a frente y no sería la primera ocasión en que un equipo no etiquetado como favorito llegue a la final o incluso se corone campeón.

De ahí que los cotejos de hoy prometan sacar chispas. La expectativa es alta y el margen de error, mínimo. Ojalá Charros mantenga su juego aceitado, continúe con la inercia positiva que ha venido construyendo y haga lo que tiene que hacer para avanzar a la final. Y después, por qué no, vencer y coronarse.

Ese posible desenlace tendría un peso simbólico enorme. Ganar la Serie del Caribe en casa no solo sería un logro deportivo, sino un acontecimiento que marcaría época para el béisbol mexicano y para la Liga Mexicana del Pacífico. Sería la confirmación de un proyecto que ha crecido con planeación, inversión y resultados, y que hoy compite sin complejos frente a las potencias tradicionales del Caribe. Además, enviaría un mensaje claro: México ya no es invitado de ocasión, sino protagonista constante.

Para Charros, significaría inscribir su nombre en la historia grande del torneo; para la afición jalisciense, la recompensa a años de respaldo incondicional, paciencia y orgullo compartido. No solo porque se dio algo que no ocurría desde 2005, cuando el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico recibió en casa la Serie del Caribe, sino porque ahora también podría coronarse ante su propio público. El camino no será sencillo, pero está claro. Y pasa, inevitablemente, por ejecutar mejor en los momentos que definen campeonatos.

