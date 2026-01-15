¡Mala fama!

Parece que Jalisco está bajo el manto de la fama, pero no por sus bellos paisajes ni por su tequila. El nombre está estigmatizado, según Salvador Zamora, el secretario de Gobierno. ¿El motivo? Un cártel que, aunque tiene el nombre de Jalisco, no nació aquí, pero vaya que nos ha dado visibilidad.

Después de la detención de “El Uber”, líder de una célula del Cártel Nueva Generación, parece que el Estado se está convirtiendo en el lugar de moda para las detenciones de criminales de alto rango.

Eso sí, la Federación ya está al tanto y hay coordinación.

Zamora asegura que no hay preocupaciones sobre vínculos de los funcionarios estatales con el crimen organizado, ¿pero quién no se preocupa? Sobre todo cuando la gente sigue viendo el nombre de Jalisco en los titulares por cosas menos agradables.

¡Ah, la fama!

* * *

¡Al Congreso de Jalisco llegó la fecha! Hoy es 15 de enero, y con ello, la fecha límite para aprobar las leyes secundarias en transparencia. En diciembre ya se había planeado la propuesta, pero el Legislativo, en un ejercicio de proactividad, decidió tomarse unas vacaciones.

El problema ahora es que si alguna dependencia no responde o decide reservar información, nadie podrá obligarlos a ser transparentes.

¿Y qué pasará con las dependencias estatales y municipios?

Pues seguirán en su hermética opacidad, como siempre. Pero, ¿realmente no lo hacen ya? Si hasta las solicitudes de información parecen ser un deporte extremo en Jalisco.

Así que, en resumen, las vacaciones siguen, y la transparencia… ya veremos cuándo regresa.

* * *

El gobernador Pablo Lemus ya está en modo fortaleza tras el anuncio de una nueva protesta contra el aumento al transporte público este sábado. Según él, actores de la oposición están detrás de la convocatoria, que “pretende destruir” el patrimonio de Jalisco.

Y sí, en un giro dramático, mencionó que Tonatzin Cárdenas y Leonardo Almaguer son los culpables de incitar a la violencia. “Pintar la Catedral y destruir el Palacio de Gobierno es su forma de manifestarse”.

Por eso regresarán las vayas al Palacio de Gobierno para ese día.

* * *

Se viene la “explosión inmobiliaria” de 2026, con más de 23 mil viviendas proyectadas por la Federación y el Infonavit en Jalisco.

Y no es un sueño, es el programa Vivienda para el Bienestar, con cuatro mil 328 casas ya en fila, de las cuales, mil 428 arrancaron construcción en 2025. ¡Y aún falta lo mejor!

El Estado se sube al tren con esas casas para el próximo año. Jalisco, prepárate para ser el próximo epicentro inmobiliario, con 24 predios listos para edificar y una buena dosis de “bienestar”, ¿quién necesita más? ¡Vamos por esas casas y a esperar a ver si las calles pueden soportar el crecimiento!

Tlajomulco ya se alista para transformar sus espacios en nuevos vecindarios.