Luchamos contra la sobada “soberanía”

El jueves pasado a las 7 de la mañana, a través de su cuenta de X, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que Samuel Ramírez Jr, quien horas antes acababa de ingresar a la lista de los 10 más buscados por la justicia estadounidense -por el que se ofrecía un millón de dólares de recompensa- fue detenido en Sinaloa e inmediatamente extraditado al país vecino.

El detenido es presuntamente responsable del asesinato de dos mujeres y de lesionar a una tercera, un incidente ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el estado de Washington, a donde fue enviado -Seattle- para iniciar un juicio en su contra.

En el comunicado del director del FBI agradece a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, a personal de su oficina en la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otros, “... por su colaboración en la coordinación de este arresto”. El mismo jueves, pero 3 horas más tarde, Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, usando el mismo medio de comunicación, informa que “En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional -citando a todos los organismos de seguridad militar en México- … detuvieron a Samuel “N”, uno de los fugitivos más buscados por el FBI … ”.

Por la anticipación del comunicado del director del FBI y por la manera en que está redactado, aunque se habla de la “colaboración en la coordinación”, da la impresión que se adjudica la aprehensión, mientras García Harfuch, aparentemente dándose cuenta de la intención entre líneas, se enfoca en la primera línea de su mensaje para mencionar “... los mecanismos de cooperación internacional”, hace referencia de la secretaría de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la secretaría que él encabeza, para dejar claramente establecido que fuimos “nosotros” quienes llevamos a cabo el operativo que condujo a la detención del presunto criminal y que no hubo “manos ajenas”.

Da la impresión de que seguimos “luchando” con aquello de la sobada “soberanía”, cuando la realidad de las cosas es que deberíamos ser más pragmáticos, aceptar abiertamente la ayuda que tanto necesitamos en cuestiones de prevención, investigación, logística y combate a la delincuencia.

Usted, ¿qué opina?