Luces y sombras sobre la reforma a la jornada laboral

Tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados han aprobado la reforma sobre la jornada laboral. Fundamentalmente, lo que se autoriza es que se reduzca el límite máximo de trabajo de 48 a 40 horas semanales. De acuerdo con el esquema aprobado, el cambio no se realizará de inmediato sino de manera gradual con el fin de permitir que las empresas ajusten sus procesos y costos sin impactos bruscos en la economía. La disminución de horas se realizará restando dos horas cada año, hasta que sean 40 para el 2030.

Un punto que generó debate es si se debería haber asentado en el texto constitucional la obligación por parte de los patrones de otorgar dos días de descanso obligatorios a la semana. Aunque la decisión del Congreso fue que no convenía integrarla al texto constitucional per se, esto no implica que el derecho a los dos días de descanso no pudiera establecerse en la legislación secundaria.

En cuanto a las horas extras, la reforma determinó que las jornadas que excedan los nuevos límites establecidos deberán pagarse obligatoriamente como horas extraordinarias conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Al momento de escribirse esta columna, la mayoría de las legislaturas estatales están por aprobar la Ley, un paso necesario para su promulgación. Pero dado que un 84 por ciento de ellas están bajo el control de Morena o sus aliados, no parece haber duda de que pronto la Ley será constitucional.

En este punto vale la pena recordar que los mexicanos son de las poblaciones que más trabajan en el mundo —de acuerdo con la OCDE— sin que sean necesariamente los que reciben las mejores prestaciones. Quizás hay que pensar en formas de mejorar la situación de los empleados mexicanos a través de algunos mecanismos interesantes que se han propuesto recientemente, como, por ejemplo, la medida de exentar impuestos del aguinaldo e incluso de las horas extras.

Lo que me lleva a expresar mi opinión sobre lo que ha faltado discutir en el tema del beneficio a los trabajadores. Como sabemos, en los últimos años, se han aprobado medidas en favor de los empleados que han ido del aumento al salario mínimo, el derecho a mejores vacaciones, el incremento de las aportaciones patronales en el sistema de pensiones y ahora la reducción de la jornada laboral. Estas medidas de mejoramiento de la situación del trabajador han sido pagadas por los empresarios de todo tipo: pequeños, medianos y grandes. No nos equivoquemos: esto es positivo para todos.

Sin embargo, ha sido el Estado mexicano —cuya Hacienda es financiada por los contribuyentes— la parte que no ha contribuido en todos estos beneficios positivos. Quizás ha llegado el momento de pensar en maneras creativas para que los gobiernos mexicanos participen también en el bienestar tanto de los trabajadores como en el general. Ese es el próximo paso.

