¿Es la caza del Mencho un cisne negro por su impacto económico? Estamos ante un suceso altamente improbable que está teniendo un alto impacto. Lo digo, sabiendo que no hay forma de medir con precisión el impacto económico de este acontecimiento. Resulta imposible medir todos los daños que provocaron las reacciones violentas en las horas posteriores. ¿Qué decir de lo que viene?

Hay daños que son materiales y están reportados a las autoridades o a las aseguradoras. Hay otros daños que asumen los particulares en “silencio”. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio puso a disposición de la prensa una cifra de 2 mil millones de pesos en pérdidas para sus asociados en varios estados de la República.

La cifra parece baja, entre otras cosas, porque sabemos que hubo 200 Oxxos atacados, un Costco incendiado y muchísimas afectaciones a negocios que no tienen marcas tan reconocibles. Hay imágenes de incendios y saqueos.

Testimonios que dan cuenta de cierres forzados. En este caso, los propietarios perdieron uno o dos días de ventas, con los consiguientes costos, entre ellos pagos de salarios, renta, deterioro de las mercancías, etcétera. Sabemos que Honda suspendió actividades el lunes y martes en su planta de El Salto, en Jalisco. Sé también que lo mismo hicieron muchos negocios de manufactura, pequeños y medianos. No hay una cuenta oficial ni extraoficial del número de negocios que dejaron de trabajar. Mucho menos, un cálculo de cuánto se perdió por esta pausa forzada. Hay cosas en la vida que no tienen precio.

¿Cuánto costaron las suspensiones de vuelos? El aeropuerto de Guadalajara es el tercero con más operaciones en México y el de Puerto Vallarta, el número ocho. No funcionaron con normalidad el domingo y el lunes. La disrupción de sus actividades tiene un costo, así como lo tiene el tiempo de los miles de pasajeros que perdieron sus vuelos y uno o dos días de normalidad laboral por encontrarse varados.

Las acciones de aerolíneas y grupos aeroportuarios tuvieron fuertes pérdidas en la Bolsa. Esta caída no tiene que ver con el pasado inmediato, sino con escenarios futuros. Podríamos perder la sede del Mundial, piensan algunos. El tiempo dirá si tienen razón. Es un acontecimiento que podría generar, mínimo, un millón de visitantes. Más allá del Mundial, podemos enfrentar una baja en la llegada de los turistas internacionales y una reducción de los viajes internos.

¿Cuánto valen los daños causados por los bloqueos de carreteras? El domingo fueron 250 carreteras bloqueadas y para el lunes se habían “liberado” 90% de ellas. Hubo camiones y tráileres incendiados; carreteras y caminos dañados; mercancías que no se pudieron movilizar y personas que no pudieron llegar a su destino.

Somos malos para medir lo que vale el tiempo, pero sabemos que fueron decenas de miles de horas perdidas en aeropuertos, carreteras y encierros en las casas. En Guadalajara, Colima, Puerto Vallarta y otras poblaciones, miles de personas vivieron algo parecido a los días del COVID, pero sin reparto a domicilio. Hay también una afectación a la salud mental que no aparece reflejada en los mensajes oficiales. Hay miopía, pero también falta de empatía.

En este recuento, tenemos que dedicar unas líneas a lo intangible. Hemos vivido hechos traumáticos que provocan daños a la salud mental, de la que estamos hablando poco: ataques de ansiedad y agudización del estrés. Hay otros intangibles que quizá se empezarán a medir pronto. ¿Cuánto se dañó la imagen país y cuánto costará al sector turismo o en la atracción de inversiones? En el otro lado de la balanza, podríamos argumentar que esta captura tendrá efectos muy positivos. Para empezar, será un argumento contundente en la mesa de revisión del T-MEC. ¿Quién se atreverá a decir que no estamos haciendo nada para combatir a los cárteles?

Este asunto del impacto económico tiene un lado B, que nos obliga a asomarnos al dark side. ¿Cómo se afectará la operación de una empresa criminal que emplea o empleaba a más de 20 mil personas y “facturaba” cientos de millones de dólares al año? La DEA calculaba que entre el Cartel de Sinaloa y el CNG daban trabajo a 44 mil 800 personas. Sus actividades incluyen negocios criminales como tráfico de drogas; trata de personas; huachicol de combustibles; extorsión e infiltración de empresas.

Su influencia económica también estaba en actividades aparentemente legales, como hoteles, restaurantes, empresas de transporte, bodegas, constructoras, fraccionamientos, producción agrícola y ganadera. En sus filas se encuentran administradores y financieros de primer nivel. Es una empresa criminal que opera como una corporación de logística y comercialización.

