Los olvidados

¿Los turistas que llegarán a Guadalajara para el Mundial notarán la cantidad de personas en situación de calle que hay en el Centro Histórico? No los verán porque ya no estarán ahí.

Los indigentes que habitaban el primer cuadro del centro han sido “invitados a dejar el paso libre”, según el eufemismo del DIF Guadalajara recogido por un periódico local.

En el discurso oficial de la ciudad no hubo un operativo para removerlos. La propia Verónica Delgadillo lo negó hace unas semanas, pero los testimonios de indigentes y vecinos dicen lo contrario.

Las personas sin hogar que dormían en Palacio Federal, por ejemplo, fueron desplazadas hasta el Jardín Botánico.

Los que deambulaban en torno a la Plaza de los Mariachis terminaron arrinconados, junto con informales que vendían chácharas sobre la banqueta, hasta la zona de 20 de Noviembre y Aldama, fuera del trazo de la Calzada.

Vecinos de este último punto me compartieron imágenes y videos en donde la población de indigentes abarca toda una cuadra y cubren la banqueta por completo en un espectáculo denigrante y triste.

Los testimonios de estas personas sin hogar coinciden en que la policía los presiona para abandonar las zonas turísticas.

La ciudad perdió una gran oportunidad para implementar en el marco del Mundial una política de atención y rehabilitación dirigida a esta población vulnerable cada vez más numerosa en nuestras calles.

El DIF Guadalajara identificó 560 personas en situación de calle en un conteo realizado el año pasado en el polígono del centro y otros aledaños. El municipio prefirió atender la miseria urbana como un problema de imagen que afeaba los puntos turísticos, lo que la sociología denomina limpieza social: la gestión estética de la pobreza para hacerla invisible, pero que regresará a la “normalidad” una vez acabada la justa deportiva.

El Mundial de Futbol no creó este problema: lo ha puesto en evidencia. Nadie está obligado a verlo, claro, pero Guadalajara sí está obligada a atenderlo de fondo sin criminalizar, sin falsa compasión, con dignidad.