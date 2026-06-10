No recuerdo un caso reciente en el que el PAN haya obtenido 2.1 por ciento en una elección estatal. Hay que remontarse a los años ochenta en Tabasco, donde el PAN ni siquiera presentaba candidatos, para encontrar un resultado más desastroso que el de Coahuila el domingo pasado. Es cierto, es un Estado donde el PAN nunca ha ganado la gubernatura, pero sí cuatro veces la ciudad de Torreón y en dos ocasiones la elección presidencial: Vicente Fox arrasó con 48 por ciento de los votos en el año 2000, y Calderón, con ayuda de la maestra Gordillo y el “haiga sido como haiga sido”, obtuvo 43 por ciento en 2006.

Lo curioso es que a nadie parece importarle o sorprenderle la catástrofe, ni siquiera a los panistas. No hemos visto una rebelión contra el dirigente nacional, Jorge Romero, ni siquiera una marcha para echar a la calle a la presidenta del partido en Coahuila, Elisa Maldonado. No hay muerte más solitaria que aquella donde nadie reclama el cadáver.

Más allá de la calidad de los candidatos, que muy probablemente fueron muy malos, hay dos puntos que me parece pueden explicar la debacle blanquiazul del domingo pasado.

Una primera lectura tiene que ver con el fracaso de la famosa refundación que no emocionó a nadie. El corrimiento a una derecha más extrema y la adopción de un lema con reminiscencias fascistas “Patria, Familia y Libertad” han colocado al PAN en una posición ideológica poco atractiva en un país donde siempre ha existido el conservadurismo, pero donde la extrema derecha ha sido siempre marginal. Acción Nacional se puso donde estaba el sinarquismo, el extinto Partido Demócrata Mexicano (PDM) y los resultados son más o menos los mismos.

La segunda, más pragmática, es que, al no ir en alianza, la polarización borró a quienes no tenían posibilidad de ganar. El Partido Verde, el PAN y MC obtuvieron menos de tres por ciento de la votación. El llamado voto útil, en realidad voto anti-Morena, se concentró en el PRI, el partido gobernante en Coahuila. Si esto es así, en los Estados donde habrá elecciones el próximo año y gobierna el PAN, como Chihuahua y Querétaro, lo esperable sería que ellos capitalizaran el voto útil.

De acuerdo con las encuestas de Demoscópica en ambos estados la disputa es solo entre Morena y PAN y en ambos casos es el PRI el que está en la lona, con cinco y tres por ciento respectivamente. La polarización es lo de hoy y no parece, al menos en el corto plazo, haber espacio para la pluralidad.

¿Quién mató al PAN en Coahuila, sus errores o la polarización? Me temo que una mezcla de ambas, pero en todo caso, lo que es claro es que, en estos momentos de polarización, las alianzas tienen más sentido político.