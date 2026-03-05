Los autos más robados en Guadalajara

No quiero alarmar sino alertar y orientar al lector en torno a un riesgo cotidiano en una metrópoli como Guadalajara: el robo de autos.El impacto de este delito es catastrófico cuando el vehículo representa una herramienta de trabajo o cuando se padece como imposición de una ciudad que ofrece una pobre alternativa en materia de transporte público.Si estás obligado a realizar desplazamientos que implican largas distancias desde las periferias, seamos realistas, un automóvil se convierte en la única opción, al menos para quienes pueden costearlo.El Observatorio de Análisis de Siniestros en Seguros (OASIS) de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS) es una plataforma interactiva con datos históricos de robos de autos asegurados desde 2016.Te muestra mapas por entidad, municipio, marcas, tendencias, días, horarios de mayor incidencia y modalidad, es decir, si el robo fue con violencia o con el auto estacionado (pueden consultar la plataforma aquí: centroestadisticoamis.mx/tablero-automoviles).Apliqué algunos filtros para conocer la incidencia de robos y sus características exclusivamente para automóviles en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco en 2025.En estos cinco municipios se robaron el año pasado 3 mil 388 vehículos asegurados. Los autos más robados durante 2025 en la Zona Metropolitana de Guadalajara son: Nissan Versa, Honda CR-V, Nissan March, Honda HR-V, Honda Civic, Nissan V-Drive, Nissan Sentra, Chevrolet Aveo, Honda City y Mazda 3.Estos modelos y marcas coinciden más o menos con la tendencia nacional en donde los autos más robados son: Nissan Versa, Honda CR-V, Chevrolet Aveo, Nissan Sentra y HR-V Honda, entre otros.Al desglosar las cifras bajo la modalidad de robo con violencia, el panorama cambia notablemente.Si bien hay coincidencias con la tendencia general, el Versa a nivel país es el auto más robado en todas las modalidades, para la ZMG hay un cambio en las marcas y modelos.Entre los autos más robados con violencia en la ZMG están las SUV’s: Creta Hyundai, CX5 Mazda, Rio KIA y RAV4 Toyota.En el país, el año pasado se robaron diariamente alrededor de 150 vehículos asegurados en promedio, 17 de estos en Jalisco.Este delito tiene una particularidad: el 44% de los autos robados se recuperan.Esta información, que es pública, no debe asustarnos sino servirnos para tomar una mejor decisión y asumir los riesgos de adquirir un auto (o poseerlo).En una ciudad donde el transporte público sigue en deuda y el patrimonio personal está bajo asedio, la estadística es, quizá, nuestro mejor sistema de alarma.