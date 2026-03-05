Claudia viene a Jalisco

Nos cuentan que este viernes Claudia Sheinbaum aterrizará en Jalisco con agenda maratónica y mensaje claro: coordinación total con el Estado y empujón a la reactivación económica, después del operativo y la muerte de El Mencho.

La jornada arrancará temprano, a las 06:00 horas, con una reunión del Gabinete de Seguridad. A las 07:30 será la Mañanera. Después, a las 10:00, habrá un encuentro con empresarios —donde más de uno aprovechará para sacar pendientes—. Al mediodía inaugurará una prepa y, por la tarde, entregará escrituras en Zapopan. Aunque puede cambiar, así nos platican que será la visita.

Dicen que será un día de muchas fotos, apretones de mano y mensajes de unidad. Así que si alguien tiene algún tema atorado en el cajón, más vale que lo saque: ahora es cuándo, porque la agenda no deja huecos… ni para el café.

* * *

Por cierto, nos cuentan que al presentar su “Decálogo por la Democracia”, Claudia Sheinbaum salió a apagar fuegos: el PREP no se toca en la reforma electoral que está impulsando. Es un mensaje directo para opositores… y para los aliados nerviosos.

Lo más interesante vino después. La Presidenta dejó claro que tiene “Plan B” si la reforma electoral no pasa en la Cámara de Diputados. Traducción política: si el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se ponen exigentes o titubean, habrá una ruta alterna. Lo anterior, porque insiste en el recorte del 25% a los partidos y la desaparición de pluris en el Senado.

En el Palacio Nacional afirman que el mensaje fue con sonrisa, pero firme. Porque en tiempos de mayorías ajustadas, la lealtad se mide voto por voto. Y si alguien piensa encarecer su apoyo, puede que descubra que el “Plan B” no sólo es legislativo… también político.

* * *

Nos dicen que en los pasillos de la Cámara de Diputados y en las sobremesas políticas, un nombre se repite con eco: Mery Pozos.

La reciente aprobación de su reforma a la Ley General de Turismo —para cerrar filas contra el abuso sexual infantil— no sólo le dio reflectores nacionales: también la colocó en la conversación local con etiqueta de “sí cumple”. Y eso, en tiempos de promesas recicladas, pesa.

Aseguran que más de un aspirante en Morena está revisando el termómetro interno, porque Mery trae doble agenda: mientras en la Ciudad de México saca adelante reformas con perspectiva de género que obligan a los hoteles y las agencias a capacitarse contra la trata, en territorio no descuida la operación partidista. Eso empieza a verse como una ventaja competitiva difícil de ignorar, de cara a la definición de la candidatura por la alcaldía de Guadalajara.