López Mateos sin contraflujo

En López Mateos también aplicaron el “modo vacaciones”. El contraflujo matutino, ese carril solidario que regalaba hasta 30 minutos de vida y evitaba divorcios tempraneros, se despidió el viernes 19 y promete volver hasta el 12 de enero. A partir de hoy, la avenida recupera su esencia original: tráfico eterno, claxon terapéutico y reflexión profunda sobre las decisiones de vida.

La explicación oficial es elegante: el operativo se alinea al calendario escolar, porque sin clases -dicen- no hay tráfico. Ocho kilómetros de conos, patrullas y orden temporal se esfuman como aguinaldo mal gastado.

Quien ya se había acostumbrado a llegar puntual tendrá que reencontrarse con el café en el coche y la paciencia.

***

En plena temporada de Sol, arena y selfie, Mismaloya decidió salirse del guión turístico. La Cofepris levantó la ceja y puso el letrero invisible de “mejor no te metas”, luego de detectar que la playa vallartense anda pasada de enterococos: más de 200 por cada 100 mililitros, cuando el límite ya estaba claro. Así, Jalisco logra colarse -aunque nadie lo pidió- en el exclusivo club de seis playas no aptas del país, junto a sitios de Tijuana, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Nada como compartir honores nacionales.

Eso sí, para no deprimir al visitante, la autoridad aclara que 283 playas sí están limpias y listas para chapuzón.

Traducción práctica: hay dónde nadar… solo que esta vez Mismaloya prefiere observar desde la orilla y reflexionar sobre el drenaje.

***

En Jalisco, Guanajuato e Hidalgo el huachicol corre como si fuera agua bendita… pero los responsables parecen evaporarse. Las cifras presumen músculo: en 2025 se aseguraron más de dos millones 252 mil litros de hidrocarburo robado solo en Hidalgo, un récord nacional y casi la mitad de todo lo recuperado desde 2022. Camiones, bidones y tomas clandestinas por montones. Eso sí, cuando toca pasar lista de detenidos por ese delito específico, el silencio es más profundo que los ductos perforados.

El reporte oficial habla de muchos litros asegurados y laboratorios desmantelados, pero el huachicol sigue huérfano de culpables visibles. Mucho combustible incautado, pocas esposas colocadas.

Al final, el mensaje parece claro: el huachicol se confisca, se presume… y misteriosamente se queda sin dueño.