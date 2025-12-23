Lo que nos dejó el 2025

Este 2025 que termina nos deja sentimientos encontrados. El júbilo popular futbolero porque Guadalajara será por tercera vez en su historia sede mundialista, trajo beneficios para la ciudad con nuevas obras en vialidades y transporte, que la ciudadanía pagó padeciendo una urbe en la que se complicó más la movilidad por el colapso y el caos que estas construcciones provocaron en algunos puntos de la metrópoli. Destaca desde luego, la pavimentación y ampliación de la carretera a Chapala, en su tramo al aeropuerto, por donde correrá la línea de camiones eléctricos articulados.

2025 quedará también como el año del accidentado inicio de la Línea 4 del Tren Ligero, que, pese a su sobrecosto y entrega tardía de más de un año, empezó a funcionar con obras complementarias, sin terminar, como los pasos a desnivel en los cruceros más transitados de Tlajomulco.

En materia de movilidad, aunque los foros para buscar soluciones al problema vial de la Avenida López Mateos iniciaron muy temprano en el 2025 y se discutió todo el año del tema, poco o nada se avanzó. No solamente en esta colapsada avenida se vieron largas filas en espera del transporte urbano, sino también en el centro de la ciudad y en prácticamente todos los corredores viales, como muestra de la mala calidad de este servicio público que urge revisar.

Pero el mayor contraste en el humor social de Jalisco fue nuevamente la crisis de inseguridad y violencia.

Continuaron los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales que tienen asolada a la población en la Región Altos Norte de Jalisco, especialmente en Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo. Por eso, este fue el primer tema que marcó la agenda de seguridad del nuevo gobierno de Pablo Lemus.

Desde su primer día gobierno, Lemus empezó el seguimiento del grave lastre de las desapariciones con el descubrimiento de que las centrales camioneras eran centro de reclutamiento criminal. La buena noticia fue que los operativos ahí implementados, salvaron a decenas de hombres y mujeres, incluidos menores de edad, de caer en las garras de estas mafias.

La gravedad de la problemática de las fosas clandestinas creció al superar las 21 encontradas en todo el 2024 apenas en el primer trimestre de este 2025. La deshumanización que esos cementerios clandestinos representan se manifestó en toda su dimensión trágica en el predio de Las Agujas, de donde se exhumaron casi 250 bolsas de restos humanos.

En el primer trimestre del año aparecieron nuevamente los campos de adiestramiento criminal en la región Valles, donde destacó el Rancho Izaguirre, en el que privaban de su libertad a hombres y mujeres reclutados con engaños y a la fuerza por lo grupos delincuenciales, que puso a Jalisco negativamente en el mapa mundial y de cuya investigación inconclusa retomamos mañana en esta revisión de los sucesos que marcaron el 2025.

