Llegó el momento de Charros en verano

Durante muchos años el gran desafío del beisbol jalisciense consistió en recuperar y consolidar una presencia protagónica dentro del panorama nacional. Primero se trató de mantener viva la tradición. Después de recuperar la plaza. Más tarde de construir una organización sólida, una afición leal y una identidad propia. Hoy puede afirmarse que ese objetivo se ha cumplido. Charros de Jalisco se ha convertido en una de las instituciones más importantes y respetadas del beisbol mexicano. Por ello, el desafío actual es otro. Ha llegado el momento de Charros en verano.

La temporada anterior dejó una enseñanza muy clara. Charros demostró que posee la capacidad deportiva, administrativa y organizacional para competir al más alto nivel dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. Ganó la Zona Norte, superó a rivales de enorme jerarquía y confirmó que su presencia en el circuito veraniego no es una aventura pasajera ni un simple complemento de su actividad invernal. Sin embargo, después de aquella brillante campaña llegó la Serie del Rey y con ella una dolorosa realidad. Charros se desinfló frente a Diablos Rojos del México y terminó siendo barrido. Aquella derrota no borró los méritos acumulados, pero sí dejó claro que existe una diferencia entre competir por el campeonato y conquistarlo. Esa diferencia es precisamente la que la organización está llamada a superar.

Porque Charros ya rebasó la etapa de demostrar que puede participar con dignidad. Ya demostró que puede competir. Ya demostró que puede ganar una división. Ya demostró que puede llegar a una Final. Ahora debe demostrar que puede coronarse. Y la exigencia resulta perfectamente razonable. Charros cuenta con una estructura sólida, una directiva comprometida, patrocinadores fuertes, un estadio de primer nivel, una afición extraordinaria y una marca que continúa creciendo dentro y fuera de Jalisco. Además, posee una condición única dentro del beisbol profesional mexicano: es la única organización con presencia permanente en las dos grandes ligas del país, participando durante todo el año tanto en la Liga Mexicana del Pacífico como en la Liga Mexicana de Beisbol.

Pero tampoco debe olvidarse que el momento que hoy vive Charros no surgió de la nada. Detrás de esta organización existe una larga historia de esfuerzos colectivos. Directivos, empresarios, promotores, patrocinadores, peloteros, cronistas y aficionados contribuyeron durante décadas a mantener viva la llama del beisbol jalisciense. Ahí están quienes encabezaron distintas etapas de la organización y del béisbol profesional jalisciense. Los esfuerzos realizados por José Guillermo Cosío Gaona y sus socios, por Álvaro Lebrija y su grupo de trabajo, por Adalberto Ortega Solís y quienes lo acompañaron, por Salvador Quirarte y sus colaboradores, así como por la actual directiva encabezada por José Luis González Íñigo e Íñigo González Covarrubias, forman parte de una misma cadena de construcción institucional. Cada etapa aportó algo. Cada generación enfrentó desafíos distintos. Cada una contribuyó a fortalecer los cimientos sobre los cuales hoy descansa una de las organizaciones más sólidas y respetadas del beisbol mexicano. Resulta justo reconocer que la administración actual ha sabido consolidar buena parte de ese trabajo acumulado, fortaleciendo la marca Charros, ampliando su presencia nacional y manteniendo una visión de crecimiento permanente que hoy permite aspirar legítimamente a metas cada vez más ambiciosas.

También están miles de aficionados que nunca abandonaron al beisbol. Los que permanecieron en las buenas y en las malas. Los que transmitieron esta pasión a hijos y nietos. Los que construyeron, junto con la organización, una de las expresiones más vigorosas de identidad deportiva en el país: la Charromanía.

Porque la Charromanía no apareció por generación espontánea. Es el resultado de décadas de trabajo, pasión y sentido de pertenencia. Constituye uno de los activos más valiosos del beisbol mexicano y una de las razones por las cuales Charros ocupa hoy un lugar privilegiado dentro del deporte nacional. Por eso mismo, esta afición merece una enorme satisfacción deportiva. Merece ver coronado en el terreno de juego el esfuerzo acumulado durante tantos años. Merece disfrutar un campeonato de verano que complemente los éxitos alcanzados en invierno. Merece comprobar que la organización que ayudó a construir puede también alcanzar la cima del beisbol veraniego.

Los campeonatos de 1967 y 1971 permanecen profundamente grabados en la memoria colectiva del beisbol jalisciense. Han pasado más de cinco décadas desde entonces. Demasiado tiempo para una afición tan leal y apasionada. Por eso la expectativa es enorme. No porque exista desesperación. No porque se deba ganar a cualquier costo. Sino porque todos los elementos parecen estar alineándose para aspirar legítimamente a lo más alto.

La organización está lista. La afición está lista. La infraestructura está lista. La experiencia está acumulada. La directiva ha demostrado estar a la altura del desafío. Y las lecciones de la temporada pasada también están presentes. Las organizaciones verdaderamente grandes suelen construir sus mayores éxitos después de aprender de derrotas dolorosas. Charros ya vivió una de ellas. Ahora corresponde transformarla en fortaleza. Porque si algo ha demostrado esta organización es que sabe crecer.

Creció cuando recuperó un lugar para el beisbol profesional en Jalisco. Creció cuando conquistó a nuevas generaciones de aficionados. Creció cuando ganó campeonatos en invierno. Creció cuando decidió competir también en verano. Y creció hasta convertirse en una organización ejemplar dentro del deporte mexicano.

Después de haber recorrido ese camino, ha llegado el momento de dar el siguiente paso.

Ha llegado el momento de Charros en verano.