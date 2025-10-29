¡Libre mercado al maíz!

Los precios informan que tan escaso o abundante es un producto o servicio. Que tan deseado o requerido es por la población o por la industria. Si usted revisa el precio de la tonelada de maíz en la Bolsa de Chicago, que es el lugar en el que se cotizan los precios internacionales de muchas materias primas, descubrirá que se vende en 195 dólares.

Al tipo de cambio actual, eso significa unos $3,600 pesos por tonelada de maíz. Ciérrelo en 4 mil. El precio que les pagaba el gobierno federal a los agricultores era de 5 mil pesos, lo que les parecía insuficiente. Por lo que decidieron salir a bloquear algunas carreteras federales, incluyendo la principal vía que conecta Jalisco con el Puerto de Manzanillo, el puerto más importante de México.

Esta extorción que le hacen los productores del campo al gobierno federal surtió efecto, ya que la Secretaría de Agricultura les ofreció comprar la tonelada de maíz en 6 mil pesos. Prácticamente un 50 por ciento más del precio internacional. Los agricultores no aceptaron: exigen que el gobierno federal la compre en 7 mil pesos.

Evidentemente esto es una locura, porque no hay dinero que alcance y menos en un año como este. El gobierno federal no tiene dinero y menos para andar pagando sobreprecios exagerados a los productores.

Los agricultores alegan que lo que reciben por el grano no les es suficiente, que todos los costos han subido y que arriesgan su patrimonio cada vez que siembran. Eso se entiende, ¿quién querría dedicarse a una labor que no les reditúa económicamente? Supongo que nadie.

Entonces, ¿qué hacen ahí produciendo maíz? La única razón que se me ocurre es que no saben hacer otra cosa y la verdad es que no son buenos productores. De ser verdaderamente eficientes y competitivos, no estarían presionando para que el gobierno federal les garantizara un precio mayor.

¿Acaso usted recuerda a los productores de berries, de hortalizas o de aguacate haciendo bloqueos para exigir mejores precios? No, porque ellos son los mejores y no hay forma de que les ganen a nivel internacional. No necesitan de “precios de garantía”.

La productividad del campo mexicano en maíz está por los suelos, lo que explica que los agricultores que ahora hacen bloqueos no puedan competir: en México cada hectárea tiene una producción promedio de 3.7 toneladas. En los Estados Unidos la producción promedio por hectárea es de 11 toneladas, en Brasil es de 6 y en Argentina de 7 toneladas.

Los precios de garantía que exigen los que hoy bloquean, son un lastre de la política que tenían los gobiernos priistas de los años 70´s. El gobierno buscaba, más que la elevación de la productividad, la cooptación y la manipulación política de los grupos de campesinos. No sé si se acuerde que existía algo llamado CNC o Confederación Nacional Campesina, que no era otra cosa más que un sector del viejo PRI.

El gobierno les transfería dinero público a los productores agrícolas y a cambio los agricultores votaban por los candidatos del PRI. Nunca importó elevar la productividad ni tecnificar el campo.

Cuando llegó el TLC, se intentó volver al campo más productivo, con créditos, asesoría técnica, coberturas contra variaciones en el precio, contratos y tecnificación. Todos esos programas de fomento productivo fueron eliminados por el gobierno de AMLO, quien regresó a los viejos precios de garantía. En ese entonces, los productores no recuerdo que hayan protestado.

Y aquí estamos de nuevo.

Ahora, en un mercado global, el gobierno federal deberá de recortar dinero a ver a dónde y a qué, para pagar por la liberación de las carreteras del país. Pagarles dinero público a unos productores que no pueden competir y que necesitarán de subsidios para sobrevivir. Este año y el siguiente y el que sigue.

Si el gobierno cede al chantaje de los campesinos, entonces pagará a 7 mil pesos la tonelada de maíz que se puede conseguir en cualquier otro lado por 4 mil. Adivine quien terminará pagando esa diferencia: Exacto, Usted.