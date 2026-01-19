¿Ley Maduro?

La estrategia de captura del Instituto Nacional Electoral (INE) por parte del oficialismo de la 4T inició desde el primer trimestre del 2023 con la renovación de cuatro de sus once consejeros: de quien fuera su presidente Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña.

Habrá que recordar que el proceso de selección de sus sucesores inició con conflicto de interés, luego de que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, volvió a mostrar su sumisión al poder presidencial y su militancia morenista, al proponer, sin el aval de su Consejo Consultivo, a dos de sus correligionarios políticos, cercanos a Morena, para integrar el Comité Técnico de Evaluación que revisó y valoró la trayectoria de quienes asumieron esas vacantes.

Ante la oposición y freno que puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la reforma electoral de AMLO en aquel año, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados se impusieron para colocar ahí perfiles cercanos a la 4T.

Llegó así a relevar a Córdova al frente del INE, por el método de insaculación, Guadalupe Taddei Zavala, quien con el aval a la primera elección judicial con acordeones puso en entredicho su promesa de respetar en todo momento los principios básicos para preservar el voto libre y la democracia en México con la organización de elecciones limpias.

A estos antecedentes se sumó la alineación de la Comisión para la Reforma Electoral, que por decreto presidencial anunció el lunes 4 de agosto pasado la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde puso al frente al entonces recién desplazado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acompañado de sólo allegados a la 4T (Rosa Icela Rodríguez, de Segob; José Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, Consejera Jurídica; Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez, Coordinador de Asesores; y Arturo Zaldívar, Coordinador de Política y Gobierno).

Por eso la entrega de las conclusiones de la consulta que hizo esta comisión para la reforma electoral la semana pasada, volvió a despertar toda clase de críticas de la oposición en el sentido de que viene la embestida final del oficialismo para serruchar la escalera que en su momento le permitió a Morena y a sus aliados acceder al poder.

Habrá que dar el beneficio de la duda a la Presidenta que rechazó que se busque una “Ley Maduro” con la desaparición del INE, como lo conocemos y la creación de otro órgano electoral, cuyos consejeros sean electos por voto popular como los juzgadores, así como la baja presupuestal a los partidos políticos, la eliminación de las candidaturas plurinominales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), entre otros cambios.

Esa incógnita se despejará con la iniciativa presidencial de Reforma Electoral que enviará en los próximos días al Congreso de la Unión y donde se verá cuáles son sus verdaderas convicciones democráticas.