Las dudas del tarifazo

De acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y que se conoció hasta esta semana, entre subsidios oficiales y pagos de los usuarios, las y los jaliscienses le pagaremos a los transportistas 13 pesos con 60 centavos por cada viaje, y en la última quincena del año un apoyo extra de 1.66 centavos adicionales.

Si tomamos en cuenta que la autoridad calcula que se realizan 2.5 millones de viajes diarios, las primeras cuentas arrojan una suma de 6.5 millones de pesos diarios que recibirían los transportistas con la nueva tarifa que entró en vigor el pasado 1 de abril, muchos de los cuales están lejos de cumplir muchos de los 34 indicadores de calidad que es uno de los 18 requisitos que sólo en teoría les exigen.

Pero lo cierto es que los lineamientos que emitió la Secretaría de Transporte (Setran) para la entrega de 2 pesos con 60 centavos por cada viaje que valide el llamado “Sistema Integrado de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo” a cada uno de los propietarios de las rutas de transporte público que tienen una concesión, dejan vacíos para poder calcular con mayor precisión las cifras que podría alcanzar este subsidio que se toma de los impuestos de todas y todos los jaliscienses.

Además de los motivos y la justificación del subsidio adicional de 1 peso con 60 centavos de la última quincena del año, tan sólo tomando en cuenta a quienes pagarán 11 pesos por el boleto de transporte, y recibirán 2.60 pesos de subsidio para alcanzar la tarifa de los 13.60 pesos, que está muy cerca de la de 14 pesos que se quiso imponer el 26 de diciembre pasado, la bolsa inicial de 777 millones de pesos del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, será insuficiente.

Aunque en los momentos de mayores reclamos por el tarifazo inicial que pasaba el costo del viaje en el transporte público de 9.50 a 14 pesos, y obligaba al uso exclusivo de la tarjeta única, el propio gobernador Pablo Lemus, aseguró que no habría límites y se destinarían recursos adicionales si se agotaba este fondo inicial del subsidio, falta explicitar, por ejemplo, si el subsidio para los estudiantes que pagarán sólo 5 pesos, será de esos 2.60 pesos, o en ese caso el Gobierno estatal tomará del erario 8 pesos con 60 centavos, para completar la tarifa que se cobrará al resto de los usuarios.

Faltaría precisar también cómo queda el caso del resto de los beneficiarios que reciben subsidios en la tarjeta Mi Movilidad, y cuánto aumentará con la nueva tarifa, lo que incrementaría considerablemente esos 6.5 millones pesos de gasto diario que se calculan conservadoramente, y que podría llegar a los 12 millones de pesos diarios, para un servicio de transporte público que deja mucho que desear.