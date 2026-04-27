¡Las dejan solas… otra vez!

A una semana de las amenazas contra madres buscadoras en Chulavista, todo indica que las autoridades siguen sin dimensionar la gravedad… o simplemente optaron por la indiferencia. Nos cuentan que el sábado, un colectivo localizó bolsas con restos humanos en un barranco de Las Pintitas, en El Salto. Cumplieron el protocolo: avisaron a la Fiscalía estatal y a Ciencias Forenses alrededor de las 17:00 horas. ¿La respuesta? Silencio… y paciencia obligada. ¿Y la Guardia Nacional? Menos.

Las autoridades aparecieron hasta después de la medianoche, como si el horror pudiera esperar turno.

Mientras tanto, en el sitio quedaron identificaciones: un operador de carga y una joven estudiante del Tecnológico Nacional de México. Evidencias que hablan, pero parecen no incomodar.

La duda persiste: ¿Sobrecarga de trabajo o desdén institucional? Porque en estos casos, la tardanza también es una forma de abandono.

***

En el Sistema de Tren Eléctrico Urbano siguen en modo casting: si usted sabe manejar, ve más o menos bien y no le teme al estrés colectivo, podría ser el próximo héroe anónimo de la flamante Línea 5 que correrá por la Carretera a Chapala. Tres semanas después, la convocatoria sigue abierta… señal de que no cualquiera se sube al camión articulado.

El proyecto estrella rumbo al Mundial de Futbol ya calienta motores, pero todavía busca quién pise el acelerador.

Por lo pronto, prometen sueldo, prestaciones y crecimiento.

***

En Morena ya encontraron la fórmula de la democracia exprés: convocar, elegir y legitimar… todo en un mismo paquete, con moño guinda.

El Comité Ejecutivo Nacional citó al Consejo Nacional para el 3 de mayo, donde -casualmente- se abrirá la puerta a un Congreso que decidirá la nueva dirigencia. Nada improvisado, por supuesto.

La salida de Luisa María Alcalde se da con la elegancia de quien cambia de oficina sin soltar el edificio: brinca a la Consejería Jurídica por invitación de Claudia Sheinbaum. Puertas giratorias, versión 4T.

En el menú suena Ariadna Montiel para la dirigencia, quien “no tiene interés”, pero tampoco prisa en descartarlo.

En Morena nadie se destapa… hasta que ya está servido. ¿Qué tal?