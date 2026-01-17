Las amenazas y los vuelos de espionaje

Hace un año -31 de enero y 3 de febrero- la cadena de noticias CNN reportó que aviones militares estadounidenses habían realizado por lo menos 18 operaciones de espionaje sobre territorio mexicano, teniendo como objetivo los carteles de la droga que operan en diferentes regiones del país. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, en aquella ocasión no descartó que existiera el espionaje porque “no sabemos exactamente qué hicieron”, pero lo que sí aseguró es que las aeronaves “no violaron el espacio aéreo nacional”.

Ante las recientes amenazas de atacar a los centros de operaciones de los narcotraficantes y la insistencia de Donald Trump de proporcionar “asistencia” militar a México para combatir a los carteles, no es nada descabellado pensar que las operaciones de espionaje se hagan de manera rutinaria. Y como ejemplo de ello, tenemos lo que hace apenas unos días se divulgó luego de que plataformas de rastreo de vuelos reportaron un avión de inteligencia de tipo ISR Diamond DA62 MPP cerca de Talpa de Allende aquí en Jalisco y el estado de Michoacán, que son áreas de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sobre esto último, el secretario Treviño Trejo afirmó el martes pasado que “... no ha habido sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional”, y agregó que el espacio aéreo del país está bajo estricto control de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sin embargo, la posición de la secretaría de la Defensa queda nulificada ante la advertencia que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió ayer, al informar a las compañías aéreas “... extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas del océano Pacífico y el Golfo de California debido a actividades militares e interferencias de GNSS”, agregando que “Existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida de vuelos”.

Lo anterior comprueba que aviones estadounidenses de inteligencia se encuentran en el espacio aéreo internacional alrededor de la República Mexicana y muy probablemente hagan incursiones en “nuestro cielo” para mantenerse al tanto de las operaciones de sus objetivos.

La advertencia de Trump -el pasado 9 de enero- cuando dijo, “Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles. Los cárteles están dirigiendo México. Es muy triste de ver y darse cuenta de lo que está pasando en ese país”, no fue solamente vociferar, es una realidad, y estos sobrevuelos de espionaje pueden ser el preámbulo de hacer realidad sus amenazas.

Usted, ¿qué opina?