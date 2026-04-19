La visita de Greer y la oportunidad mexicana

La próxima visita a México del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ocurre en un momento en que Washington está redefiniendo, con notable dureza, su forma de ejercer poder en el mundo. La política exterior y comercial del presidente Donald Trump ha vuelto a colocar en el centro una idea sencilla, pero decisiva: Estados Unidos negocia desde la presión, desde la fuerza de su mercado y desde la búsqueda explícita de resultados verificables.

Un texto reciente publicado en The Wall Street Journal, bajo el título "The Trump Doctrine in Action", ofrece una señal ilustrativa de esa lógica. Más allá de compartir o no sus conclusiones, el artículo describe una pauta reconocible: la administración Trump no parece ordenar su acción exterior principalmente a partir de la naturaleza ideológica de los gobiernos, sino de la conducta que busca modificar. Para ello combina presión económica, coerción diplomática, despliegue militar, sanciones, bloqueos, amenazas creíbles y negociación directa. El mensaje es claro: para Trump, el poder sirve para producir cambios concretos de comportamiento.

México observa esa pauta con seriedad. Sin alarma, pero tampoco con ingenuidad. La relación con Estados Unidos entra en una etapa en la que comercio, seguridad, migración, energía, aduanas, inversión y competencia industrial aparecen cada vez más entrelazados. Washington ya no separa fácilmente esos temas; los convierte en parte de una misma conversación estratégica.

La visita de Greer, prevista en el marco de las conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC, se entiende dentro de ese contexto. De acuerdo con reportes recientes, la agenda incluirá temas como reglas de origen, cadenas de suministro, acero, aluminio, sector automotriz, agroindustria y coordinación comercial regional. También se ha señalado que a Washington le preocupa la posibilidad de triangulación comercial y el uso de México como plataforma para que bienes de terceros países entren al mercado estadounidense con trato preferencial.

México llega a esta conversación con serenidad y con método. La integración productiva de América del Norte es una de las mayores ventajas competitivas de la región. El T-MEC no es una concesión graciosa de un país a otro; es una arquitectura económica que beneficia a los tres socios. Estados Unidos necesita cadenas de suministro cercanas, confiables y competitivas. Necesita reducir dependencias estratégicas frente a China. Necesita asegurar insumos industriales, energía, manufactura avanzada, alimentos, minerales críticos y capacidad logística. En todos esos temas, México ya es parte de la solución.

El país ha acreditado capacidad de cumplimiento, trazabilidad, legalidad y valor agregado regional. Frente al debate sobre reglas de origen, México fortalece sus mecanismos de verificación. Frente al riesgo de triangulación, cierra espacios a la simulación. Frente a la discusión sobre cadenas de suministro, presenta proyectos concretos. Frente a la exigencia de inversión, ofrece certidumbre. Y frente a la competencia con China, demuestra que la relocalización hacia México fortalece a Norteamérica, no la debilita.

La negociación será dura. Sería un error suponer lo contrario. Greer ha planteado que algunas reglas del T-MEC requieren revisión y que Estados Unidos buscará ajustes para evitar prácticas que considere contrarias al espíritu del acuerdo.

Ahí está precisamente la oportunidad. México está convirtiendo la revisión del T-MEC en una plataforma para una nueva etapa de industrialización. El proceso permite elevar el contenido regional de nuestras exportaciones, atraer inversiones de mayor calidad, fortalecer proveedores nacionales, ordenar el comercio exterior, modernizar aduanas y construir una política industrial compatible con la nueva realidad norteamericana.

El optimismo, en este caso, no se confunde con complacencia. México tiene activos extraordinarios: ubicación geográfica, experiencia exportadora, tratados comerciales, mano de obra calificada, base manufacturera, estabilidad macroeconómica relativa y una relación económica profunda con Estados Unidos. Pero esos activos requieren conducción, y esa conducción existe. La geografía ayuda, pero no sustituye la estrategia. El tratado abre puertas, pero no garantiza resultados. La inversión llega cuando encuentra certidumbre, infraestructura, energía, seguridad y reglas claras.

Por eso, la visita de Greer debe ser vista como una prueba y como una oportunidad. Prueba, porque confirma la capacidad mexicana de responder con argumentos técnicos, coordinación pública y privada, y una posición nacional clara. Oportunidad, porque confirma que México sigue en el centro de la conversación económica de Norteamérica. Cuando Washington mira a México con exigencia, también reconoce su importancia. Nadie presiona de esa manera a un actor irrelevante.

El secretario Marcelo Ebrard ha mostrado capacidad y estrategia para defender el interés nacional sin romper los canales de cooperación; resistir presiones indebidas sin perder de vista los beneficios de la integración; y escuchar los planteamientos de Estados Unidos sin renunciar a una agenda mexicana propia. Esa agenda es clara: mantener el T-MEC sin aranceles, fortalecer la competitividad regional, atraer inversión productiva, proteger sectores sensibles, elevar el contenido nacional y regional, y hacer de México un socio confiable en la nueva arquitectura industrial de Norteamérica.

La visita de Jamieson Greer puede ser el inicio de una conversación compleja, pero también productiva. México ya actúa con unidad, preparación técnica y visión de largo plazo. Por ello, la revisión del T-MEC no tiene por qué convertirse en una amenaza. Puede ser el punto de partida de una etapa más madura de integración regional: una integración más exigente, sí, pero también más estratégica, más industrial y más favorable para el desarrollo nacional.

México no le teme a la negociación. Llega preparado para ganarla.

luisernestosalomon@gmail.com