La última víctima mortal de El Mencho

Su historia mereció apenas unas pocas notas a pie de página. En medio del caos, su nombre se perdió entre las balas y el fuego del domingo pasado en Jalisco.

Igual que muchos de nosotros, Angélica María inició su domingo en familia. Junto a su esposo y sus dos hijos acudió a misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Altagracia, en Zapopan.

A esa hora, los bloqueos, enfrentamientos e incendios de comercios en la metrópoli y distintas zonas del Estado aumentaban en número e intensidad. Yo recibí el primer reporte alrededor de las siete y media de la mañana.

Angélica María, una madre de familia de 44 años y con un embarazo de cuatro meses, salió de misa alrededor de las diez de la mañana.

Justo a esa hora, tras vivir momentos de mucha tensión al ignorar las dimensiones de lo que enfrentábamos, escribí mi primer post en redes sociales: “Son las 10:00 horas del domingo 22 de febrero. Tras 2 horas, bloqueos e incendio de vehículos en distintos puntos de Jalisco y la ZMG continúan. Se suspendió el transporte público. Pablo Lemus activó código rojo. Eviten salir de sus domicilios. En desarrollo”.

Extraña y fatalmente, pese al peligro que ya a esa hora acechaba en cualquier esquina de la ciudad, Angélica María se dirigió con su familia al Parque Altagracia, en la Colonia con el mismo nombre, a un costado de Belenes.

El informe que me compartió la Fiscalía del Estado es lacónico: El esposo de Angélica María fue a comprar agua a la tienda mientras ella y sus dos hijos se quedaron en el parque. Versiones periodísticas señalan que la mujer se sentó en una jardinera. A sus espaldas estaba una estación de la Policía de Zapopan.

En ese momento llegaron varios individuos con armas largas a bordo de camionetas y dispararon contra la estación policial. Una bala la alcanzó y murió en el lugar.

Angélica María fue la única víctima civil en la jornada fatal del domingo 22 de febrero. Y la última y dolorosa víctima mortal de “El Mencho” que debemos recordar siempre porque ya hemos perdido demasiado en esta guerra de otros.

Ella, que en la contabilidad oficial ni siquiera ha merecido una mención por su nombre, es una poderosa razón para volver a las calles y seguir exigiendo en las plazas, en las redes, en las conversaciones, en las marchas y en cada espacio perdido, el derecho a una vida en paz.