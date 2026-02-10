La “sugerencia” de Gobernación

Donde el tequila se sirve con popote institucional, se comenta que la sucesión exprés en el Ayuntamiento no fue producto de la casualidad ni de una iluminación divina. Dice el gobernador Pablo Lemus que la Secretaría de Gobernación fue quien “sugirió” que Lorena Marisol Rodríguez Rivera se quedara como presidenta interina, luego de que Diego Rivera pasara de la oficina a la carpeta de investigación por presunta extorsión y crimen organizado. Nada como una sugerencia federal para ordenar el caos local, porque en México las decisiones siempre “se acuerdan”… desde arriba.

Mientras tanto, el gobernador anunció reuniones con empresarios, hoteleros y el sector turístico, no vaya a ser que el escándalo espante más que un mal shot.

* * *

Mientras tanto, Morena activó el protocolo clásico en Jalisco: deslinde total. Su titular, Érika Pérez, negó haber respaldado al alcalde Diego Rivera.

La explicación fue quirúrgica: cuando se eligió al perfil, ella no estaba. Cuando gobernó, fue cosa suya. Y ahora que cayó, nadie lo defiende.

En versión guinda, el problema no es la selección, sino el “mal uso” del cargo.

Érika Pérez jura que la relación fue meramente institucional, casi de saludo en pasillo, y que no existe vínculo político ni personal. Así, Morena insiste en que no se excusa… pero tampoco se hace responsable.

* * *

En donde se tomarán decisiones importantes es en el PRI en Jalisco, ya que se acerca el momento para renovar su dirigencia estatal, cargo que hasta hoy ocupa Laura Haro. Ayer por la tarde, los tricolores celebraron una sesión del Consejo Político, donde aprobaron el método mediante el cual se elegirán a quienes estarán al frente del partido por los próximos cuatro años.

Recordemos que la posibilidad de reelegir a Haro queda abierta y no parece algo complicado. La pregunta es si alguien más se armará de valor para tomar las riendas del instituto. Ya veremos, dijo el ciego.

* * *

Nos cuentan que César Íñiguez llegó al Congreso a exigir escalafón y salió con la agenda volteada. El líder sindical pretendía poner contra la pared a las autoridades legislativas, pero fueron sus propios agremiados quienes le tomaron la palabra… y el micrófono.

Mientras Íñiguez hablaba de derechos laborales olvidados desde hace 20 años, una parte de la base del sindicato le recordó otros pendientes más terrenales: cuentas claras, recursos visibles y apoyos que nomás no llegan. ¡Tómala!

El reclamo vino desde dentro, con acuse directo y sin escalafón que lo tape. Le dejaron claro que antes de exigir hacia afuera, hay que ordenar la casa. ¿Qué tal?