La resaca mundialista y la urgencia electoral

El proceso electoral del 2027 se encuentra temporalmente eclipsado por la euforia de la copa del mundo, pero la reactivación por la disputa política será inmediata cuando concluya la participación de la Selección mexicana en la justa mundialista. Sea cual sea la ronda (¿o la copa?). Morena enfrenta una crisis de abundancia con el registro de 277 aspirantes para 17 gubernaturas, una estrategia que amplía su base de movilización pero multiplica el riesgo de fracturas internas si las encuestas carecen de transparencia. Por su parte, Movimiento Ciudadano en Jalisco, bajo el liderazgo de Pablo Lemus, encara una batalla por la supervivencia de su identidad orgánica. La retención del Congreso local y el cinturón urbano de Guadalajara es la única garantía para mantener la viabilidad de su proyecto de proyección nacional hacia la sucesión presidencial.

El despliegue de Morena hacia la contienda intermedia de 2027 ha comenzado con una demostración de fuerza cuantitativa que esconde tensiones estructurales. El registro de 277 militantes para competir por las candidaturas en 17 entidades federativas funciona como un mecanismo de contención inicial que mantiene a los cuadros locales alineados bajo la promesa de la inclusión. Esta estrategia diluye la disidencia temprana, genera una intensa movilización en territorio y posiciona la marca partidista de forma anticipada frente a sus demás rivales.

Esta saturación produce un riesgo de gran escala para la dirigencia nacional. Administrar las expectativas de cientos de aspirantes desplazados exige una sofisticada operación de control de daños mediante la asignación de cuotas parlamentarias y posiciones administrativas secundarias. Si la Comisión Nacional de Elecciones procesa las encuestas definitivas de forma opaca o vertical, los enclaves con dinámicas políticas complejas y antecedentes de fricción de tierra van a experimentar fracturas expuestas. Las candidaturas rechazadas también representan activos valiosos para el mercado de fichajes de los otros institutos políticos que buscan liderazgos con estructuras territoriales consolidadas. La abundancia de solicitudes obliga a aplicar filtros cada vez más rigurosos para descartar perfiles que puedan generar nuevas crisis o alimentar las viejas heridas.

En Jalisco, la película es distinta. El proyecto local representa la resistencia contra el centralismo. Para el gobernador Pablo Lemus y la estructura de Movimiento Ciudadano Jalisco, el proceso intermedio no permite margen de error. Jalisco constituye el cimiento operativo y electoral de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. A diferencia de las plataformas del Norte del país, caracterizadas por el personalismo mediático y la volatilidad del voto digital, el proyecto jalisciense se sustenta en una densa red territorial y un voto de estructura consolidado en las clases medias urbanas.

Lo que se juega en la entidad trasciende la administración local. Conservar la mayoría en el Congreso del Estado y retener las alcaldías clave del Área Metropolitana de Guadalajara es indispensable para garantizar la supervivencia del proyecto político de cara a la sucesión presidencial. Una derrota o una perforación sustancial del cinturón urbano por parte de la coalición mayoritaria federal restaría tracción política a la marca a nivel nacional, reduciéndose aún más a una fuerza parlamentaria marginal en el plano federal. Al pitazo final en el césped comienza el silbato inicial de la tierra.

@DelToroIsmael_