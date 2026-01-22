La Presidenta y otros economistas

En el sexenio anterior, Gabriela Dutrénit Bielous vivió el terror de saberse perseguida por el mismísimo fiscal General de la República. En el actual, es invitada a Palacio Nacional a hablar de economía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Giro digno de contar, ¿a poco no?

“Yo me subía a un avión y al bajar estaba atenta para ver si no estaba ahí la policía para recogerme. Fue impresionante”, narró en enero de 2023 Dutrénit Bielous sobre la infame persecución que padeció junto a otros científicos en conocido caso.

El sábado, en cambio, estuvo con la presidenta Sheinbaum en un encuentro de la mandataria con economistas. El cónclave mismo fue noticia (porque Morena no suele abrirse, y menos escuchar).

Dutrénit Bielous es profesora e investigadora de la UAM.

Entre las cosas que se pueden encontrar de ella en internet, además de felicitaciones por reconocimientos en el extranjero, está una nota en enero de 2018 (Reforma) en donde se le atribuye decir que “publicar en inglés ayuda a los mexicanos a construir redes a nivel internacional, pues académicos extranjeros pueden citar su obra y buscarlos para realizar proyectos en conjunto”.

¿Es una obviedad la utilidad académica del inglés? En tiempos de Morena no necesariamente (para más evidencia, dense una vuelta a “Hegemonía sin ocupación: las élites mexicanas frente a Estados Unidos”, del director del CIDE, publicado en La Jornada 09/01/26).

Con la presidenta ese día estuvieron además Lorena Rodríguez León, Mariana Rangel Padilla, Juan Carlos Moreno Brid, Héctor Villarreal Páez, Fausto Hernández Trillo, Ana María Aguilar Argáez y Gerardo Esquivel.

En reuniones como la auspiciada por Claudia se da por sentada cierta reserva. Es algo que abona a que ambas partes hablen más cándidamente. Pero podemos saber qué han dicho antes los invitados. Es decir, podemos intuir qué escuchó la presidenta.

Fausto Hernández Trillo, por ejemplo, publicó en Arena Pública el 14 de septiembre pasado el texto “¿Por qué está disminuyendo la inversión?” Y ahí critica a los gobiernos morenistas de Puebla, Campeche y CDMX:

“A la presidenta, sus gobernadores no le están haciendo un favor para crear certidumbre para la inversión. Y luego nos preguntamos por qué la inversión está estancada. La presidenta debe actuar con firmeza y controlar a esos desbocados, si quiere mandar la señal de que es amigable con la inversión privada. El horno no está para bollos”.

En diciembre de 2023, por su parte, Héctor Villarreal publicó “Las Finanzas Públicas del Próximo Sexenio”. Y ahí concluye: “La viabilidad del próximo sexenio requiere un nuevo sistema fiscal. Tratar de resolver los problemas por medio de unos cuantos parches quizá nos libraría de un problema financiero. Sin embargo, restringiría enormemente la capacidad del Estado para realizar políticas públicas y mejorar nuestro bienestar” (Arena Pública).

De Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM, apenas en diciembre se publicaron declaraciones suyas donde sostiene que ante la emergencia climática se requiere una transición energética, y que ésta “solo será posible si contamos con una política fiscal verde y el financiamiento sostenible que pueda respaldar todos estos cambios”.

Financiamiento, reforma fiscal, preparación para abrirse al mundo y control de gobernadores… Y sin mencionar a otros como Gerardo Esquivel, que en Milenio o El País ha venido alertando públicamente sobre decisiones gubernamentales que espantan la inversión…

Ojalá haya más reuniones como la del sábado, con otros economistas y con académicos de toda disciplina. Y ojalá Sheinbaum escuche fuera de su círculo y active un muy necesario debate. Porque luego actúa como si la mañanera bastara para generar opinión pública. Nada más equivocado.

