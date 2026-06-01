La oposición y su “pequeño monstruo”

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum acusa que algunos sectores de la oposición buscan alianzas con gobiernos en el extranjero, al señalar que quienes gobernaron en el pasado, “Dicen, vamos a aliarnos con la derecha en el extranjero, para que podamos regresar”, y a la vez advierte, “Pero eso, no va a pasar”, el mismo oficialismo se ha encargado de crear un “pequeño monstruo” opositor -sin ir allende las fronteras- en la figura de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Si la oposición en nuestro país estaba “desaparecida” y no se veía por donde pudiera surgir una figura que moviera “el pandero” de ese lado, han sido los mismos movimientos del gobierno los que han “sacudido el tapete” y provocado que surja alguien quien de frente y levantando la voz dijo “aquí estoy”. Y no es que ella lo haya buscado, sino que fueron por ella ante la oportunidad de distraer la atención y que las miradas se dirigieran al norte del país, en lugar de atender -con la lógica y sentido común- las peticiones del gobierno estadounidense en el caso de la petición de detención y extradición del gobernador de Sinaloa con permiso Rubén Rocha Moya y otros 9 inculpados.

En el caso de las investigaciones para deslindar responsabilidades respecto a la participación de agentes de la Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas, en donde se intenta saber hasta dónde Maru Campos estaba enterada, se hubiera dejado que fuera la Fiscalía General de la República la que sacará sus conclusiones, y posteriormente, de encontrarse culpabilidad de la violación constitucional, entonces proceder con los protocolos correspondientes. Pero no, decidieron “adelantarse” y el martes pasado 11 legisladores oficialistas sometieron a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora. Una petición, que, de haber sido avalada por la legislatura federal, hubiera “topado con pared” al ser enviada al Congreso de Chihuahua -como ordena la ley-, en donde no procedería, ya que el Partido Acción Nacional tiene mayoría.

La solicitud de juicio político “No fue ratificada” en las 72 horas después de su presentación, según dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien informó: “Pues ya no existe”. El oficialismo se dio cuenta que era en vano continuar con algo que no correspondía en tiempo y forma, y que solamente le daba más “exposición” al “pequeño monstruo” que habían creado; tal y como ya sucedió con la “salida a escena” de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón -muy al margen de sus virtudes o errores-, quienes formaron parte el sábado pasado de la caravana y concentración en Chihuahua en apoyo a Maru Campos, quien “sin querer queriendo” empieza a hacer “mucho ruido” y ya es una figura en la oposición.

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