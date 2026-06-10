La Hermosa Provincia con iglesia y partido

Tras una efímera aparición en la escena electoral de Jalisco, de Hagamos y Futuro, que trajeron de vuelta luego de dos décadas y media de ausencia, la figura de los partidos políticos estatales, el próximo mes regresa al tablero electoral de nuevo un partido político local, con el Partido Humanista, ligado a la iglesia de la Luz del Mundo.

Futuro, una asociación política ligada al movimiento conocido como Wikipolítica de donde salió el primer diputado local independiente, Pedro Kumamoto; y Hagamos, asociación política vinculada al Grupo UdeG; debutaron como partidos políticos estatales en las elecciones del 2021, y perdieron el registro en las pasadas elecciones de 2024 al no alcanzar la votación mínima.

Antes de esos fugaces institutos políticos, el último había sido el Partido del Pueblo Jalisciense (PPJ) que contendió en los comicios estatales de 1995 cuando postuló a la gubernatura a César Humberto González Magallón, quien quedó en último lugar con 5 mil 709 votos que representaron el 0.27 por ciento de la votación en esa elección que ganó el primer político no priista, el panista Alberto Cárdenas Jiménez.

Registrado por la organización ciudadana Construsuai, A.C. el partido Humanista fue el único que cumplió con las 89 asambleas válidas que exige la Ley Electoral, el padrón mínimo de 19 mil 630 afiliados y la realización de una Asamblea Estatal Constitutiva, requisitos para la aprobación de su registro como partido local en el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC). Por eso a partir del mes próximo que adquiera formalmente sus derechos y obligaciones, recibirá como financiamiento público 5.3 millones para actividades ordinarias y 374 mil para actividades específicas, convirtiéndose en el sexto instituto político con este derecho.

El Partido Humanista nace en medio de toda una crisis al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo por las acusaciones de abuso sexual infantil que aceptó su líder Naasón Joaquín García y por lo que purga una sentencia de casi 17 años en Estados Unidos. Se le investiga además en un juzgado de Nueva York por delincuencia organizada y en abril se abrió la posibilidad de que por primera vez se le juzgue en México al reabrirse una investigación en su contra por las mismas acusaciones, cosa que nunca había sucedido antes tampoco con su abuelo Aarón, y su padre Samuel, fundadores de la Luz del Mundo, por la amplia red de protección de la que gozaron de la clase política y gubernamental desde los tiempos del PRI, del PAN, y hasta Morena a nivel nacional, y en Jalisco también en los gobiernos del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Para agravar este panorama, por su situación legal, Naasón no podrá ser más el representante ante la Secretaría de Gobernación de la Asociación Religiosa LLDM, lo que podría terminar de detonar cismas internos al interior de esta iglesia que se empezaron a dar desde la detención de su líder.

Así que habrá que ver cómo influye esta crisis en la Hermosa Provincia, en el debut del Partido Humanista en la elección intermedia del 2027 donde podrá competir por alcaldías y diputaciones locales, en las que podría postular a muchos de sus adeptos que colocaron en prácticamente todos los partidos políticos en México.